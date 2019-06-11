نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 وخبر سار جدًا لطلبة الدبلومات الفنية

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2019 هو ما نتابعه معكم الأيام القادمة، ونقدم لكم رابط نتيجة الدبلوم الزراعي وموعد ظهور النتيجة على بوابة التعليم الفني، وقد خاص امتحانات دبلوم الزراعة ذلك العام 98575 طالب وطالبة، في عدد لجان وصل إلى 82 لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد انتهت جميع امتحانات الدبلومات الفنية، وبدأت عمليات التصحيح قبل عيد الفطر، وهي المقرر لها أن تستمر حتى آخر يونيو الجاري، ويمكنكم من خلال مقالنا التعرف على رابط نتيجة الدبلوم الزراعي جميع الأقسام.

المدارس الثانوية الزراعية نظام ثلاث سنوات: الشعبة الزراعية وشعبة أمناء المعامل، وتخصصات البستنة والصحة البيطرية، وتربية والنحل ووقاية المزروعات، والألبان والصناعات الزراعية، والعجائن والمخبوزات.

المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام خمس سنوات.

المدارس الفنية الزراعة ثلاث سنوات نظام التعليم المزدوج تخصص ميكنة زراعية.

المدارس الفنية الزراعية نظام ثلاث سنوات تعليم مزدوج إنتاج وتربية أسماك.

نتيجة الثانوية الزراعية

من المقرر ظهور شهادة دبلوم الزراعة آخر يونيو الجاري أو أول يوليو كحد أقصى، وذلك حسب تصريحات مصادر مسئولة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية الزراعية من خلال مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم، وكذلك بوابة التعليم الفني، وسيحصل الطالب على درجته في جميع المواد الدراسية.

المادة الألبان الآفات الزراعية استصلاح الأراضي الصحراوية إدارة مشروعات زراعية صغيرة الصناعات الغذائية الزراعات المحمية الدواجن التسويق الزراعي النباتات الطبية والعطرية الميكروبيولوجي الفيزياء حيوانات اللحم المجموع

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية 2019

يمكن لطالب دبلوم الزراعة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الزراعية الصف الثالث من خلال:

باتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم الجلوس. اختيار النوعية زراعي. الضغط على عرض النتيجة.

نتائج الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات.

نتيجة دبلوم الصنايع 2019 ثلاث وخمس سنوات.

نتيجة دبلوم التجارة ثلاث سنوات وخمس سنوات.

خبر سار لطلاب الدبلومات الفنية

قد يهم طلبة الدبلوم الزراعي، إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وهي الجامعات التي يتمكن من خلالها طالب الدبلومات الفنية إكمال مسيرته الجامعية، بحيث يمكن للطالب بها الحصول على درجات البكالوريوس في التكنولوجيا والماجستير وكذلك الدكتوراه.

وقد بدأت وزارة التعليم العالي بالفعل اختيار الكوادر التعليمية للعمل بتلك الجامعات، والعمل على تزوديها بكافة الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وسنوافيكم في التحديثات بأماكن تلك الجامعات والمزيد من المعلومات عنها.