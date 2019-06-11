رسمياً نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر الأزهر التعليمي

ظهرت نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول، حيث اعتمد الشيخ صلاح عباس وكيل الأزهر الشريف الشهادتين اليوم معلناً نسب النجاح التي وبلغت لـ72.22% للشهادة الاعدادية الازهرية ونسبة 65.22% للشهادة الابتدائية الأزهرية، حيث أعرب وكيل الأزهر عن سعادته بالمتفوقين وأوضح أن أعمال التصحيح أنتهت دون أي عواقب هذا العام وكانت ميسرة، فيما هنئ الطلاب الأوائل وسوف يتم تكريمهم وإعلان أسمائهم.

بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات الأزهر نهاية العام 149303 طالب وطالبة في الشهادة الابتدائية الازهرية، فيما بلغ عدد طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الازهرية الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 122426، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

وفيما يخص نتائج الأزهر 2019 ، ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية لأبناؤنا في الخارج برقم الجلوس والاستعلام عنها عبر رابط نتيجة شهادتي الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019 لـ أبناؤنا في الخارج برقم الجلوس.

أما عن بقية نتائج امتحانات هذا العام الدور الأول تعرف على نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني جميع محافظات مصر من خلال رابط نتيجة الاعدادية 2019 الدور الأول جميع المحافظات

نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول

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