اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 بنسبة نجاح 78.8% | استعلم برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث أعلنت المحافظة عن ظهور نتيجة الاعدادية نهاية العام وتم اعتماد النتائج من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بنسبة نجاح بلغت 78.89%، من مشمول عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نهاية العام والذين بلغوا 118981 طالب وطالبة، تم توزيعهم على عدد لجان 664 لجنة، وبعد اعتماد نتيجة الاعدادية 2019 وتكريم أوائل الصف تكون النتيجة جاهزة عبر موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2019 الآن برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر منها :-

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ظهرت

نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة ظهرت

نتيجة الاعدادية محافظة المنيا ظهرت

نتيجة الاعدادية محافظة الاسكندرية ظهرت

نتيجة محافظة شمال سيناء ظهرت

نتيجة محافظة جنوب سيناء ظهرت

نتيجة محافظة البحيرة قريباً

نتيجة محافظة المنوفية ظهرت

نتيجة محافظة البحر الأحمر ظهرت

نتيجة محافظة بورسعيد ظهرت

نتيجة محافظة بني سويف ظهرت

نتيجة محافظة السويسظهرت

نتيجة محافظة الدقهلية ظهرت

نتيجة محافظة كفر الشيخ ظهرت

نتيجة محافظة سوهاج

نتيجة محافظة قنا

نتيجة محافظة أسوان ظهرت

نتيجة محافظة الفيوم

نتيجة محافظة دمياط ظهرت

نتيجة محافظة الأقصر ظهرت

نتيجة محافظة مطروح ظهرت