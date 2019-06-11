الآن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 ، حيث اعتمد الشيخ صلاح عباس وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنسبة نجاح بلغت 72.22%، فيما بلغت نسبة النجاح في الابتدائية الأزهرية 65.22% من عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني والذين بلغوا 757 طالب وطالبة، وتمت الامتحانات دون أي شكوى مقدمة، ومن خلال موقع بوابة الأزهر التعليمية التي تعرض نتائج الطلاب برقم الجلوس في جميع محافظات مصر يمكن لكل الطلبة وأولياء أمورهم الدخول على الموقع والحصول على نتيجة الإعدادية 2019 أو الابتدائية أيضاً.

وفي هذا السياق ظهرت نتيجة شهادتي الابتدائية والإعدادية 2019 أبناؤنا في الخارج للحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة شهادتي الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019 لـ أبناؤنا في الخارج برقم الجلوس

تعرف أيضاً على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال رابط نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات

نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رابط موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس، فقط عليك إدخال رقم الجلوس والضغط على كلمة عرض النتيجة سوف تظهر على الفور، علماً بأن نتائج الدور الثاني تظهر من خلال نفس الموقع الذي يقدم العديد من الخدمات الأخرى بخلاف نتائج الطلاب من أجل راحة المواطنين وتوفير الوقت والجهد في الحصول على المعلومات الخاصة بالدين أو الفتوى …وغيرها، ولأي استفسار التواصل من خلال رقم خدمة عملاء الأزهر الشريف 19493 من التليفون الأرضي.