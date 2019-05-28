نتيجة شهادتي الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019 لـ أبناؤنا في الخارج برقم الجلوس

نتيجة أبناؤنا في الخارج دور أول، استعلم عن نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، حيث اعتمد الشيخ صالح عباس جمعة وكيل الأزهر الشريف نتائج امتحانات الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية نهاية العام الدور الأول 2019، فيما اعتمد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة ابناؤنا في الخارج لجميع الصفوف مراحل النقل وحتى الثانوي الدور الأول، وأتاح الأزهر الشريف الموقع الإلكتروني لخدمة المواطنين وعرض نتائج الامتحانات الدور الأول والثاني برقم الجلوس.

يسعى الأزهر الشريف إلى تقديم أقصى سبل الراحة للمواطنين من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية التي تقدم عدة مزايا وأخبار لحظة بلحظة والمناهج التعليمية بطريقة ميسرة من أجل توفير على الطلاب الجهد من أجل التعليم بشكل متطور حديث، وأتاح الاستعلام عن جميع نتائج الامتحانات من خلال البوابة برقم الجلوس حين ظهورها وذلك سواء لأي مرحلة في التعليم الأزهري الداخل والخارج.

وفي هذا السياق ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية للمدارس الحكومية والخاصة في عدة محافظات مصر منها:-

نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة

نتيجة محافظة الجيزة

نتيجة محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية لـ أبناؤنا في الخارج

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية الخاصة بـ أبناؤنا في الخارج، يمكن الاستعلام عنها من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات ، نتابع معكم نتائج الامتحانات أول بأول لحظة الإعلان عنها ..تابعونا، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق بإذن الله.