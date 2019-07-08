تم بحمد الله تعالى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية الأزهرية 2019 في مراكز التصحيح، حيث أن الثانوية الأزهرية هى شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي وهى بمثابة قلق كبير يواجه العديد من طلاب الثانوي الازهري العلمي والأدبي، وكذلك أولياء أمورهم، في سنة تحديد المصير المستقبلي للطالب كما يسمونها البعض، كما هو الحال في الثانوية العامة، ومن أجل طمأنة الطلاب صرح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية فضيلة الشيخ أحمد عبدالعظيم، عن انتهاء عمليات التصحيح تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2019 برقم الجلوس، حيث انتهى التصحيح في الـ10 مراكز المقررة في المحافظات الأتية (القاهرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية – المنوفية – البحيرة – الأقصر – اسيوط – المنيا)، كما كانت امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية مستقرة الى حد كبير، ولا وجود الى رصد شكاوى أو تجاوزات ومخالفات.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

يرى وكيل الأزهر الشيخ صالح كامل أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 يحتاج بعض الوقت للتأكيد على نتائج الطلاب، وذلك حتى يأخذ كل طالب حقه من خلال رصد متابعة النتيجة بدقة عالية، فهى أمانة يحملونها حتى لا يتعرض بعض الطلاب الى الظلم وخاصة في المرحلة الفارقة في حياة كل طالب وهى مرحلة الثانوية الأزهرية.

وبالتالي فان هناك ايام قلائل أو ساعات طويلة بعض الشئ للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 وذلك من خلال موقع بوابة الأزهر الالكترونية الخاص باستعراض شهادات الثانوية الأزهرية، ويمكنكم الدخول على “azhar.eg” وبعدها الدخول على نتائج الشهادات الأزهرية، لاستعراض نتيجة الثانوية الأزهرية وقت صدورها.

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متابعة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

كما نتابع معكم نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس لكافة الطلاب في جمهورية مصر العربية، ومن خلال المتابعة المستمرة لهذه المقالة المحدثة باستمرار يمكن لأبناء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية متابعتها بشكل يومي.

نتائج الشهادات

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