نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس .. قريباً

انتهى الكنترول من تصحيح العينات العشوائية لأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2019 وذلك بنسبة 90%، حيث تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2019 في يوم الأربعاء 3 يونيو، وفي القريب العاجل سيتم الاعلان عن نتيجة العينة العشوائية لمواد الثانوية العامة التي تم تصحيحها، ومنها (الجيولوجيا – العلوم البينية – علم النفس – اللغات – التفاضل والتكامل والجبر والهندسة)، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة حوالي 669 ألف طالب وطالبة بجميع محافظات الجمهورية.

كما تجري عمليات التحقيق بشأن التجاوزات والمخالفات التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة الماضية والتي بلغ عددها 980 مخالفة مختلفة، كما تجري التحقيقات بسرعة حتى يتم بت النظر فيها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال الأيام المقبلة.

اخبار نتيجة الثانوية العامة 2019

عقدت وزارة التربية والتعليم الفني مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة كما طلب مدير الإدارة العامة للامتحانات خالد عبدالحكيم بعدم الضغط على الوزارة والالحاح في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 حتى تسير إجراءات تصحيح ورصد الدرجات بطريقة سليمة تماماً يجب أن يعمل الجميع بجد من اجل مصلحة الطلاب ويأخذ كل طالب ما يستحقه.

وان هناك العديد من الإجراءات التي تتبعها الوزارة في عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب من خلال لجان مراقبة نزيهة لتحقيق المصلحة العامة للطلاب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

وذكر خالد عبدالحكيم مدير الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة على أنه من المحتمل أن تعلن وزارة التربية والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 برقم الجلوس مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري 2019.

نتائج الامتحانات:

كما تتمنى وزارة التربية والتعليم الفني التوفيق لجميع طلاب الثانوية العامة.