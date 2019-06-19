موقع LMS يستعد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وظهور النتيجة الورقية “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي”

نتابع معكم كل جديد وحصري حول نتيجة اولي ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس وأيضا رقم التسلسل “الكود” رسميا لكافة المحافظات والإدارات التعليمية، ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا عبر مواقع الإستعلام المباشر إلكترونيا، فقد أكدت جميع المصادر أن نتائج اولي ثانوي عام الدور الأول ستظهر خلال الأسبوع الجاري، ويتسائل الطلاب حاليا هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي أم لا، والحقيقة أنها لم تظهر حتي الآن في اي محافظة، وقد واجه الطلاب بعض الصعوبات في فهم كيفية الاستعلام عن النتيجة، وتقدم هذه المقالة حتي يتم متابعة نتائج الطلاب وجميع الأخبار والأحداث حولها، ويتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري، والجدير بالذكر أن نتيجة اولي ثانوي قد ظهرت بالفعل في المدارس التي أدت الامتحانات الورقية فقط ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، وستظهر النتائج الإلكترونية بعد قليل، وقد تم الإعلان عن العديد من المعلومات والتفاصيل الهامة حول طريقة معرفة النتيجة بالكود علب التابلت الخاص بالطلاب، وقد تم الإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بامتحان يوليو “الدور الثاني” وإعلان نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية، تابعونا للمزيد.

قم بالاحتفاظ بالمقالة حتي تعرف النتيجة وموعد إعلانها في نفس دقيقة ظهور النتيجة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس

يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات والإدارات التعليمية عبر الروابط المباشرة للاستعلام، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها إدخال رقم الجلوس “الكود” في الخانة المخصصة له الضغط علي زر “عرض النتيجة”

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات التعليمية من خلال التابلت والدخول علي روابط معرفة النتيجة، وذلك لكافة المحافظات مثل القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

أخبار نتيجة اولي ثانوي الدور الأول

تم الإعلان أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها بطريقة مختلفة هذا العام، وذلك عبر التقديرات العامة لكافة المواد، حيث يتم عرض تقديرات كل مادة علي حدة، ويمكنكم معرفة النسبة المئوية لكل تقدير من خلال القائمة التالية:

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

مقالات هامة عليك قراءتها

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

تظهر نتيجة الصف اللأول الثانوي 2019 خلال الساعات القليلة القادمة، فقد تم الانتهاء من اعمال الكنترولات في العديد من الإدارات التعليمية المختلفة، وسيتم اليوم أو غدا بحد اقصي اعتماد النتيجة واعلان اسماء الأوائل بكافة المحافظات ثم يتم إظهار النتائج علي المواقع الرسمية للاستعلام برقم الجلوس.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتي الآن في اي محافظة أو إدارة تعليمية، ولم يتم نشرها في المدارس، فلم تنتهي كافة الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة لنماذج إجابات الطلاب التي تم بالفعل تصحيحها، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

يتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي بالكود علي التابلت الخاص به يجب أن يتم عمل حساب على موقع LMS التابع لبنك المعرفة، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية

نتيجة الصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم بتعميم منشورً على جميع المديريات التعليمية بكافة المحافظات، يوجه بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية لطلاب اولي ثانوي ووجوب الانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب بكافة المحافظات والمديريات في آن واحد وتوقع المصدر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، نهاية الأسبوع الجاري، وقد أكد علي أن جميع مراكز التصحيح “الكنترولات” قد انتهت من أعمالها، وتعكف الوزارة حاليًا على تجميع النتائج لإعلانها في صورتها النهائية.

كما ذكر الطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي

الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة” إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.