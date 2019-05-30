رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني برقم الجلوس..ونسبة النجاح85.2%

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، ظهرت حيث اعتمد السيد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بنسبة نجاح بلغت 85.2%، من إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات نهاية العام وبلغوا 89.925 ونجح من بينهم عدد 75082 طالب وطالبة، كما أعلنت عدة محافظات في مصر نتيجة الإعدادية 2019 منهم نتيجة محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ونتيجة محافظة القاهرة فيما أعلنت محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء عن اعتماد نتيجة الاعدادية.
تعد نتيجة الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة للانتقال لمرحلة أصعب ومصيرية فهي معتمدة على أن تدخل الثانوية العامة وهي مرحلة تحقيق حلم ما وهدف لديك ترغب فيه، ونحن من هنا نتمنى من الله أن يعطيكم النجاح والتوفيق دائماً.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
ننشر نتيجة الاعدادية 2019 من خلال رابط محافظة القليوبية
نتيجة محافظة القاهرة ظهرت
نتيجة محافظة الجيزة ظهرت
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء ظهرت
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناءظهرت
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الغربية
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة السويس
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة قنا
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة دمياط
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنيا
نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة مطروح
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