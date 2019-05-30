رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني برقم الجلوس..ونسبة النجاح85.2%

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، ظهرت حيث اعتمد السيد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بنسبة نجاح بلغت 85.2%، من إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات نهاية العام وبلغوا 89.925 ونجح من بينهم عدد 75082 طالب وطالبة، كما أعلنت عدة محافظات في مصر نتيجة الإعدادية 2019 منهم نتيجة محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ونتيجة محافظة القاهرة فيما أعلنت محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء عن اعتماد نتيجة الاعدادية.

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة للانتقال لمرحلة أصعب ومصيرية فهي معتمدة على أن تدخل الثانوية العامة وهي مرحلة تحقيق حلم ما وهدف لديك ترغب فيه، ونحن من هنا نتمنى من الله أن يعطيكم النجاح والتوفيق دائماً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

ننشر نتيجة الاعدادية 2019 من خلال رابط محافظة القليوبية

نتيجة محافظة القاهرة ظهرت

نتيجة محافظة الجيزة ظهرت

نتيجة محافظة الاسكندرية ظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء ظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناءظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة قنا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة مطروح