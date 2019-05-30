 التخطي إلى المحتوى

رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني برقم الجلوس..ونسبة النجاح85.2%

كتب نانسي نبيلفي آخر تحديث
رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني برقم الجلوس..ونسبة النجاح85.2%

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، ظهرت حيث اعتمد السيد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بنسبة نجاح بلغت 85.2%، من إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات نهاية العام وبلغوا 89.925 ونجح من بينهم عدد  75082 طالب وطالبة، كما أعلنت عدة محافظات في مصر نتيجة الإعدادية 2019 منهم نتيجة محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ونتيجة محافظة القاهرة فيما أعلنت محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء عن اعتماد نتيجة الاعدادية.

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة للانتقال لمرحلة أصعب ومصيرية فهي معتمدة على أن تدخل الثانوية العامة وهي مرحلة تحقيق حلم ما وهدف لديك ترغب فيه، ونحن من هنا نتمنى من الله أن يعطيكم النجاح والتوفيق دائماً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 

ننشر نتيجة الاعدادية 2019 من خلال رابط محافظة القليوبية

نتيجة محافظة القاهرة ظهرت

نتيجة محافظة الجيزة ظهرت

نتيجة محافظة الاسكندرية ظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء ظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناءظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة البحيرة

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة الشرقية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة الغربية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة المنوفية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة بورسعيد

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة بني سويف

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة السويس

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية  محافظة سوهاج

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة قنا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

سوف يهمك:

عن الكاتب

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.