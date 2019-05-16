“نتيجة الصف السادس” الابتدائي ألترم الثاني 2019 “الشهادات الابتدائية” برقم الجلوس

أعلن مسئولي اللجان الإلكترونية عن قرب أنتهاء عمليات التصحيح الخاصة بأوراق إجابات طلبة “الصف السادس الابتدائي”، نتيجة الصف السادس الابتدائي العام أو الأزهر ألترم الثاني 2019 سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي وهو بوابة التعليم الأساسي، ويأتي ظهور النتيجة قلقاً لأولياء الأمور للاطمئنان عل نجاح أولادهم وانتقالهم إلى الصف الأول الإعدادي، ويستطيع جميع الطلبة ألاستفسار من خلال الموقع السابق، وهذه هي التفاصيل.
رابط ألاستعلام عن “نتيجة الصف السادس الابتدائي” ألترم الثاني 2019
- يتم الدخول علي الموقع الرسمي للاستعلام عن النتيجة الأتي: بوابة التعليم الأساسي ألترم الثاني 2019
- يتم أدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط علي عرض النتيجة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019
- يسعى طلاب “الصف الثالث الابتدائي”، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي،”الصف السادس الابتدائي“، للبحث عن تفاصيل درجات النتيجة من خلال البحث علي المواقع الإلكترونية، فجميع الطلبة والطالبات يجلسون ليلاً ونهاراً لمعرفه أية بيانات صادرة من الإدارات التعليمية بكل محافظة بشان أصدار النتيجة.
- وكان وزير التربية والتعليم صرح بأن عمليات التصحيح تتم على قدم وساق من حيث السرعة من أجل طمأنة الطلبة الذين يبحثون عن النتيجة، والاستعداد للانتقال إلي “الصف السادس الابتدائي“، علماً بأن الصف السادس الابتدائي أصبحت مرحلة تعليمية وليست شهادة كما كان بالسابق، وبلغت نسبة النجاح للترم الثاني 84%، وستظهر “نتيجة الصف الخامس الابتدائي” وباقي المراحل بالقريب، وفي حالة وجود صعوبة في البحث عن النتيجة يتم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس وسنرسل اليكم تفاصيل الدرجات.
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