نتيجة الطلاب الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات “نتائج شهادة الاعدادية”

موقع نتيجة الطلاب الإعدادية عن طريق تسجيل رقم الجلوس، للحصول على النتائج الذي توفره وزارة التربية والتعليم ومتابعة نتيجة شهادة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت حتى الآن، حيث نتابع رفع نتائج طلاب الإعدادي لجميع محافظات مصر برقم الجلوس ونقدم تغطية شاملة عن مراحل تجميع النتيجة وفرزها بكل محافظة، وتتبع المرحلة الأخيرة لرصد واعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم جلوس الطالب، ونتتبع أخبار الاستعلام عن النتائج للمحافظات حتى يتسنى لكافة الطلبة والطالبات معرفتها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، كما يتاح من خلال البوابة الالكترونية للمحافظة كشف درجات طلاب ثالثة إعدادي في حال كانت تم اعتمادها ورفعها رسمياً، وهو ما سنتابعه معكم أولاً بأول.

نتيجة الطلاب الإعدادية برقم الجلوس

باقي من الزمن أيام قليلة جداً وتظهر نتيجة ثالثة إعدادي في جميع محافظات مصر، حيث أن الجميع بانتظار ظهور النتيجة بفارغ الصبر بعد التعب والعناء في التحصيل الدراسي للحصول على مجموع كبير ليمكنهم من دخول الثانوية العامة بعد ذلك، ليلتحق الطالب فيما بعد بالكليات المختلفة في الجامعات المصرية، وقد ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس بعدد من المحافظات.

نتيجة شهادة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت حتى الآن

انتهى جميع الطلبة والطالبات من خوض الامتحانات النهائية بالاعدادية لعام 2019، حيث بدأت الامتحانات مايو الجاري واستمرت الاختبارات لمدة ستة أيام لتنتهي يوم الخميس بذات الشهر في غالبية المحافظات، ويُذكر أن الامتحانات كانت سهلة ومباشرة بالنسبة لمعظم الطلاب ولم تخرج من أسئلة الكتاب المدرسي كما نبّه وزير التربية والتعليم من قبل، حتى تكون في النهاية نتيجة الإعدادية أخر السنة مرضية للجميع.

تظهر نتيجة طلاب الإعدادية 2019 تباعاً في جميع المحافظات، الكترونياً من خلال البوابة الالكترونية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق تسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة في الخانات الفارغة عقب دخول الطلبة والطالبات على صفحة موقع نتيجة ثالثة إعدادي لكل محافظة.

محافظات مصر التي ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي، بها بشكل رسمي هي الجيزة والإسكندرية، وجاري رفع النتائج لباقي المحافظات قريباً ويمكن متابعتنا دورياً لمعرفة موعد نتائج طلاب الاعدادي في كل محافظة.

تحديث: رسمياً تم اعتماد النتائج للصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، وكشف أسماء أوائل الاعدادية بالقاهرة ويتاح الاستعلام عن الدرجات والنتيجة عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي، وأيضاً يمكن تسجيل رقمك في التعليقات لجلب النتيجة من خلال الموقع الرسمي.