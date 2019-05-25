نتيجة ثالثة إعدادي 2019 برقم الجلوس أخر العام ومتابعة “نتائج الطلاب الاعدادية”

احصل على نتيجة ثالثة إعدادي عبر تسجيل رقم الجلوس لمعرفة نتيجة شهادة الاعدادية 2019، وتابع إعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني بكافة محافظات مصر، حيث يرتقب أولياء الأمور والطلبة النتائج الإعدادية بشغف وقلق، بعد أن أنهوا امتحانات آخر العام 2019 التي بدأت مايو الجاري وانتهت بذات الشهر، واستمرت الاختبارات في المحافظات المصرية على مدار أسبوع تقريباً، عاش خلال هذا الأسبوع الطلبة والطالبات حالة من القلق من احتمالية صعوبة الامتحانات، وتزايد قلقهم فيما بعد بسبب ترقب النتائج، وتعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من أهم المراحل في حياة الطالب لكونها النتيجة الفارقة وبناء عليها يتحدد مصير الطالب، وطبيعة تعليمه إن كان جامعي أو متوسط.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس

نتابع معكم أولاً بأول ظهور نتيجة امتحانات الاعدادية بجميع محافظات الجمهورية القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الإسماعيلية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، دمياط، السويس، الغربية، البحر الأحمر، سيناء، أسيوط، سوهاج، قنا وأسوان فور ظهورها حتى يطمئن ولاة الأمور على ذويهم، فكل محافظة لها بوابة إلكترونية بمديرية التربية والتعليم خاصة بها يتم رفع نتائج الطلاب الإعدادية 2019 قريباً خلالها فور اعتمادها من المحافظ.

موقع مديرية التربية والتعليم للنتائج

بدأت كنترول نتيجة الإعدادية “الصف الثالث الاعدادي” التصحيح ووضع علامات الطلاب لكل مادة دراسية تلتها مرحلة الرصد وتجميع الدرجات، وأخيراً مرحلة المراجعات الختامية ثم تحضير النتيجة لاعتمادها من السادة المحافظين ورفع نتائج ثالثة اعدادي 2019 تيرم ثاني، من خلال بوابة الخدمات الالكترونية موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج.

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نتائج الطلاب الإعدادية برقم الجلوس

يمكنكم متابعتنا متابعة مستمرة للتعرف على موعد وروابط نتيجة الشهادة الإعدادية لكافة المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، كما يتاح ترك رقم جلوسك واسمك مع الإدارة التعليمية التابع لها وسوف نحضر لك النتيجة فور ظهورها في محاولة منا التسهيل على أولياء الأمور والطلبة، استعلام نتيجة ثالثة إعدادي بالاسم ورقم الجلوس قريباً.

نرفق الروابط الرسمية لكافة المديرية التعليمية لكل محافظات مصر فور إتاحتها رسمية، والإعلان عن ظهور النتائج من خلالها.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة حتى الأن هي الجيزة والاسكندرية، وتظهر باقي المحافظات تباعاً.