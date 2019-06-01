نتيجة شهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 إلكترونياً بالاسم ورقم الجلوس

متابعة إعلان نتيجة شهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة برقم الجلوس، وترقب من الطلاب ظهور نتائج ثالثة إعدادي بالبحيرة بالاسم ورقم الجلوس، حيث تعد نتيجة الشهادة الاعدادية هي الحدث المنتظر بالنسبة للطلبة والطالبات وأولياء الأمور، فبعد أن قمنا بتقديم نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني وأخر السنة الدراسية بعدد من محافظات مصر فور ظهورها مثل إعدادية القاهرة والإسكندرية ومحافظة الدقهلية وغيرها، نتابع معكم بشكل مستمر اعتماد ورصد النتيجة في باقي المحافظات المصرية التي لم تظهر بها النتائج حتى الأن، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة اعتماد نتيجة الطلاب بالإعدادية بمحافظة البحيرة.

نتيجة شهادة الإعدادية 2019 البحيرة

مصادر مطلعة في كنترول الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة، أكدت وشك الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقريباً يتم رفع النتيجة لمحافظ البحيرة حتى يقوم باعتمادها والإعلان عن أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة، مشيراً إلى أن النتيجة سوف يتم إطلاقها إلكترونياً بعدها للطلبة والطالبات حتى يتسنى للجميع التعرف والاستعلام عن نتيجته بعد رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بمحافظة البحيرة.

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استعلام نتائج امتحانات الاعدادية محافظة البحيرة

نقدم لكل متابعينا رابط البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة لنتائج الامتحانات، والذي سوف يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم من خلاله، حتى يتاح لكافة الطلاب معرفة النتائج الاعدادية 2019 فور الإعلان عن ظهورها بشكل رسمي ومن ثم إدخال رقم الجلوس، واختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وإظهار النتيجة.

أصبح التعرف على نتيجة شهادة الإعدادية محافظة البحيرة، من خلال النت أسهل بكثير من الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب والتعرف على النتيجة، كما أن الاستعلام من خلال الانترنت يوفر القلق والتوتر على الطلبة وأولياء الأمور، وعلى من لم يتمكن من التعرف على نتيجته عليه تسجيل رقم الجلوس والإدارة التعليمية المقيد بها، وسوف نقوم بإحضار النتائج.