رابط استعلام مكان اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019 بالاسم والرقم القومي داخل وخارج مصر عبر الهيئة الوطنية للإنتخابات ” موقف المتغيبين عن التصويت

تستعد جميع اللجان الإنتخابية لإستقبال الوافدين للإداء بأصواتهم في التعديل الدستوري 2019، لذا يبحث كل المواطنين عن مقر اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي عبر رابط بوابة الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث حددت اللجنة العليا للإنتخابات موعد استفتاء الدستور 2019 ” تعديل الدستور 2019 ” لجميع المواطنين المصريين ” داخل وخارج مصر “، يمكن لجميع الباحثين عن مكان ومقر اللجنة الإنتخابية لتعديل الدستور 2019 بالرقم القومي والاسم ترك البيانات عبر التعليقات سيتم الرد على جميع المواطنين.

موعد استفتاء الدستور 2019

طرحت الهيئة الوطنية للإنتخابات بعض التعديل على الدستور ليصبح أكثر تناسبا مع الوقت الحالي، قد يتساءل البعض عن الموعد الرسمي لإستفتاء الدستور 2019 التي حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات وذلك أيام 19 و20 و21 لجميع المصريين المقيمن بالخارج، وأيام 20 و21 و22 أبريل لجميع المصريين بالداخل.

الهيئة الوطنية للإنتخابات

أشارت اللجنة الوطنية للإنتخابات أنه سيتم إيقاع بعض العقوبات لمن يتخلف على التصويت باستفتاء تعديل الدستور 2019، أنه يجب على جميع المواطنين التصويت باستفتاء الدستور 2019 لتحقيق أفضل المواد لمستقبل أفضل للجميع، أيضا تقوم الهيئة الوطنية للإنتخابات باستقبال جميع أرقام المواطنين وإخبارهم بمقر اللجنة الإنتخابية ومكان ورقم اللجنة الفرعية.

استعلام مقر اللجنة الإنتخابية بالرقم القومي

يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن مقر اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019 بالاسم والرقم القومي عبر الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات لإستفتاء التعديلات الدستورية 2019، والذي سيتم توفيره عبر المقال، وسيتم توقيع غرامة مالية لمن يتخلف عن التصويت في عدم وجود عذر.

تسعى الهيئة الوطنية للإنتخابات لراحة جميع المصريين، لذا وفرت لهم العديد من الطرق والوسائل التي تساعد في عمليات الاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية 2019 لإستفتاء الدستور 2019 سواء عن طريق الإتصال بالخط الساخن أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 5151 وذلك غير الرابط الرسمي لهيئة الوطنية للإنتخابات، أما خطوات الاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية 2019 تشتمل علي:

تسجيل الرقم القومي عبر رابط موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وسوف يظهر جميع البيانات : مركزك الإنتخابي – المحافظة – القسم -العنوان – رقم اللجنة الفرعية- رقمك فالكشوف الإنتخابية .

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