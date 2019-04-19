رابط استعلام مكان اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019 بالاسم والرقم القومي داخل وخارج مصر عبر الهيئة الوطنية للإنتخابات ” موقف المتغيبين عن التصويت

تستعد جميع اللجان الإنتخابية لإستقبال الوافدين للإداء بأصواتهم في التعديل الدستوري 2019، لذا يبحث كل المواطنين عن مقر اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي عبر رابط بوابة الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث حددت اللجنة العليا للإنتخابات موعد استفتاء الدستور 2019 ” تعديل الدستور 2019 ” لجميع المواطنين المصريين ” داخل وخارج مصر “، يمكن لجميع الباحثين عن مكان ومقر اللجنة الإنتخابية لتعديل الدستور 2019 بالرقم القومي والاسم ترك البيانات عبر التعليقات سيتم الرد على جميع المواطنين.
موعد استفتاء الدستور 2019
طرحت الهيئة الوطنية للإنتخابات بعض التعديل على الدستور ليصبح أكثر تناسبا مع الوقت الحالي، قد يتساءل البعض عن الموعد الرسمي لإستفتاء الدستور 2019 التي حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات وذلك أيام 19 و20 و21 لجميع المصريين المقيمن بالخارج، وأيام 20 و21 و22 أبريل لجميع المصريين بالداخل.
الهيئة الوطنية للإنتخابات
أشارت اللجنة الوطنية للإنتخابات أنه سيتم إيقاع بعض العقوبات لمن يتخلف على التصويت باستفتاء تعديل الدستور 2019، أنه يجب على جميع المواطنين التصويت باستفتاء الدستور 2019 لتحقيق أفضل المواد لمستقبل أفضل للجميع، أيضا تقوم الهيئة الوطنية للإنتخابات باستقبال جميع أرقام المواطنين وإخبارهم بمقر اللجنة الإنتخابية ومكان ورقم اللجنة الفرعية.
استعلام مقر اللجنة الإنتخابية بالرقم القومي
يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن مقر اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019 بالاسم والرقم القومي عبر الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات لإستفتاء التعديلات الدستورية 2019، والذي سيتم توفيره عبر المقال، وسيتم توقيع غرامة مالية لمن يتخلف عن التصويت في عدم وجود عذر.
تسعى الهيئة الوطنية للإنتخابات لراحة جميع المصريين، لذا وفرت لهم العديد من الطرق والوسائل التي تساعد في عمليات الاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية 2019 لإستفتاء الدستور 2019 سواء عن طريق الإتصال بالخط الساخن أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 5151 وذلك غير الرابط الرسمي لهيئة الوطنية للإنتخابات، أما خطوات الاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية 2019 تشتمل علي:
- تسجيل الرقم القومي عبر رابط موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات.
- وسوف يظهر جميع البيانات : مركزك الإنتخابي – المحافظة – القسم -العنوان – رقم اللجنة الفرعية- رقمك فالكشوف الإنتخابية .
التعليقات
ماريان رفعت فوزى جرس مقار 29505200201888
الرقم القومي (29505200201888) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه البكاتوشى الاعدادية
محافظة: الاسكندرية
قسم: ثالث المنتزه
العنوان : عزبه البكاتوشى العوايد
رقم اللجنة الفرعية: 36
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1692
ايه مصطفي محمد ابراهيم 29502200101141
الرقم القومي (29502200101141) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه الشيماء الثانويه بنات_عزبة الورد
محافظة: القاهره
قسم: البساتين
العنوان : شارع محمد ابوزيد عزبة الورد
رقم اللجنة الفرعية: 52
رقمك في الكشوف الانتخابية: 971
24810211600805
الرقم القومي (24810211600805) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة نهضة مصر
محافظة: القاهره
قسم: الشرابيه
العنوان : ش محمد عبدالوهاب
رقم اللجنة الفرعية: 11
رقمك في الكشوف الانتخابية: 5265
انا من القاهرة وبطاقتى على محافظه تانيه ومش هينفع اسافر اعمل ايه
يمكنك التصويت بالمحافظة المقيم بها
محمد سرور روبي 28512010111737
الرقم القومي (28512010111737) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة مصطفى كامل الثانويه
محافظة: القاهره
قسم: اول السلام
العنوان : القاهرة ج
رقم اللجنة الفرعية: 36
رقمك في الكشوف الانتخابية: 579
تاريخ التصويت:
درويش بلبوله من بورسعيد ٢٤٣٠٧٠٩٠٣٠٠١١٢
الرقم القومي (٢٤٣٠٧٠٩٠٣٠٠١١٢) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة القناة الابتدائية
محافظة: بورسعيد
قسم: الشرق
العنوان : شارع طرح البحر والجيش
رقم اللجنة الفرعية: 3
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1453
٢٩٢١٠١٥٠١٠٣٥٦١
الرقم القومي (٢٩٢١٠١٥٠١٠٣٥٦١) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة فلسطين الابتدائية
محافظة: القاهره
قسم: عين شمس
العنوان : 85 ش عين شمس
رقم اللجنة الفرعية: 33
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1069
٢٨٦١١٠٤٢١٠٩٣٩٣
الرقم القومي غير مدرج بكشوف الناخبين
اشرق عاطف زكريا (274073101014099)
الرقم غير صحيح
اشرف عاطف زكريا الرقم القومى (27407310101499)
الرقم القومي (27407310101499) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة احمد عرابي الابتدائية
محافظة: الجيزه
قسم: امبابه
العنوان : شارع النيل قبل ديوان القسم
رقم اللجنة الفرعية: 1
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2076
الرقم القومي٢٥٣٠٤٢٦٠١٠٠١٣٤مكان اللجنه
الرقم القومي (٢٥٣٠٤٢٦٠١٠٠١٣٤) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه الخطيب الخاصه
محافظة: القاهره
قسم: عين شمس
العنوان : 45 ش احمد عرابى
رقم اللجنة الفرعية: 18
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1657
28004181801388
الرقم القومي (28004181801388) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة رشيد الثانوية الصناعية بنين
محافظة: البحيرة
مركز: مركز رشيد
العنوان : مدينه رشيد
رقم اللجنة الفرعية: 34
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1941
صالح صبحى محمد رقم قومى 25908130400252
الرقم القومي (25908130400252) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة طه حسين الإعدادية بنات
محافظة: الغربية
قسم: ثان المحلة الكبرى
العنوان : ش نعمان الاعصر_ العباسى الجديد
رقم اللجنة الفرعية: 1
رقمك في الكشوف الانتخابية: 6566
25908130400252
القومي (25908130400252) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة طه حسين الإعدادية بنات
محافظة: الغربية
قسم: ثان المحلة الكبرى
العنوان : ش نعمان الاعصر_ العباسى الجديد
رقم اللجنة الفرعية: 1
رقمك في الكشوف الانتخابية: 6566
26507290201433
الرقم القومي (26507290201433) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة سيدى بشر القديمة_الطفولة السعيدة_الإعدادية بنات
محافظة: الاسكندرية
قسم: اول المنتزه
العنوان : طريق الكورنيش _ سيدى بشر بحرى
رقم اللجنة الفرعية: 66
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1306
الرقم القومي 24607130101719 من فضلكم مطلوب معرفه اللجنه الانتخابيه
،محسن محمد مصطفى حلو
الرقم القومي غير مدرج بكشوف الناخبين
مكان اللجنه
الرقم القومي 24607130101791
الرقم القومي (24607130101791) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة عبدالحليم محمود
محافظة: الاسكندرية
قسم: ثان المنتزه
العنوان : ش عبدالحليم محمود من ش جمال عبدالناصر
رقم اللجنة الفرعية: 61
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1794
الرقم القومى 28910311400454
الرقم القومي (28910311400454) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة 23 يوليو للتعليم الاساسى بنات
محافظة: القليوبية
قسم: ثان شبرا الخيمة
العنوان : شارع 15 مايو امام جامع ابو الهنا
رقم اللجنة الفرعية: 26
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2476
اشرف سطوحي
الرقم القومى 27212022500413
الرقم القومي (27212022500413) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة حمزه بن عبد المطلب
محافظة: الاسكندرية
قسم: الدخيله
العنوان : مجمع المدارس خلف جراج النقل العام
رقم اللجنة الفرعية: 46
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1303
السيد محمد السيد باز قوره 27001011205958
الرقم القومي (27001011205958) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مديريه التموين بالبحر الاحمر
محافظة: البحر الاحمر
قسم: ثان الغردقه
العنوان : شارع المصالح بجوار المخبز النصف الى
رقم اللجنة الفرعية: 23
رقمك في الكشوف الانتخابية: 586
٢٧٨٠٩١٨٠١٠٥٧٧٣ الرقم القومى
الرقم القومي (٢٧٨٠٩١٨٠١٠٥٧٧٣) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الشيماء الاعدادية بنين
محافظة: القاهره
قسم: المقطم
العنوان : م الجيزه الهضبه الوسطى
رقم اللجنة الفرعية: 6
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3206
اعرف لجنتي من فين لو فيه رقم تليفون اتصل بيه
على الخط الساخن 141 وأو 5151 رسالة نصية أو عبر الهيئة الوطنية للإنتخابات.. ويمكنك أيضا تسجيل الرقم القومي وسيتم الرد بمقر اللجنة الإنتخابية
السيد محمد السيد باز قوره 27001011205958
الرقم القومي (27001011205958) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مديريه التموين بالبحر الاحمر
محافظة: البحر الاحمر
قسم: ثان الغردقه
العنوان : شارع المصالح بجوار المخبز النصف الى
رقم اللجنة الفرعية: 23
رقمك في الكشوف الانتخابية: 586
اعرف لجنتي ازاي
سجل الرقم القومي وسيتم الرد بمقر اللجنة الإنتخابية
24612220200031
الرقم القومي (24612220200031) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: ادارة الشركة المصرية للملاحة البحرية
محافظة: الاسكندرية
قسم: الجمرك
العنوان : ش النصر امام باب 3 الميناء مباشرا
رقم اللجنة الفرعية: 3
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1889
257042702
00054 ده الرقم القومي. اسكندرية. ماهي لجنتي
الرقم القومي (25704270200054) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: معهد إسكندرية الدينى
محافظة: الاسكندرية
قسم: سيدى جابر
العنوان : نهايه ش فيكتور عمانويل سموحه
رقم اللجنة الفرعية: 21
رقمك في الكشوف الانتخابية: 935
طارق الشافعي الشافعي بركات
يجب كتابة رقمك القومي يا استاذ طارق
٢٨٠٠٧٢٦٠١٠٠٤٥٩ محمدصبحى
الرقم القومي (٢٨٠٠٧٢٦٠١٠٠٤٥٩) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة القطامية الثانوية بنات
محافظة: القاهره
قسم: القطامية
العنوان : مساكن القطامية
رقم اللجنة الفرعية: 6
رقمك في الكشوف الانتخابية: 651
28408090102626
الرقم القومي (28408090102626) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه هدى شعراوى التجريبيه
محافظة: القاهره
قسم: المعصره
العنوان : 1 شارع احمد عمارة
رقم اللجنة الفرعية: 15
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1981
٢٧١٠٦١٦١٨٠١٣٥١
الرقم القومي (٢٧١٠٦١٦١٨٠١٣٥١) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه وليد الجعفرى
محافظة: البحر الاحمر
قسم: ثان الغردقه
العنوان : حفر الباطن امام القسم
رقم اللجنة الفرعية: 10
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2418
28307172301049
الرقم القومي (28307172301049) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الحرية
محافظة: القاهره
قسم: المرج
العنوان : ش الفيروز ارض الاباصيرى
رقم اللجنة الفرعية: 20
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3935
٢٧٤٠٩٢٨٢١٠٢١٩٣
الرقم القومي (٢٧٤٠٩٢٨٢١٠٢١٩٣) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة نبوية موسى
محافظة: القاهره
قسم: 43600
العنوان : المجاورة رقم 8
رقم اللجنة الفرعية: 7
رقمك في الكشوف الانتخابية: 4601
257042702
00054 ده الرقم القومي. اسكندرية. ماهي لجنتي
تم الرد