نتائج اللوتري الأمريكي 2020 وأسماء الفائزين نتيجة الهجرة العشوائية أمريكا 2019-2020 وتأشيرة الجرين كارد قريبا

حان وقت استعلام جميع المتقدمين عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2019-2020 ورابط الحصول والإطلاع على أسماء الفائزين بنتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2020 وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة الخارجية للوتري، وقد يكون موعد الاستعلام عن تأشيرة الجرين كارد 2020 خلال أيام شهر مايو الحالي ” 7 مايو”، وقد يتحقق آمال الكثيرين في السفر إلى أمريكا بعد المرور بشروط القبول باللوتري لأمريكا وقد يكون هناك أيضا من لم يحالفهم الحظ، وقد نوه الموقع الرسمي أنه سيتم الاستعلام عن نتائج قرعة الجرين كارد بدأ من مطلع مايو وحتى 30 ديسمبر.

نتائج اللوتري الأمريكي 2020

نسرد عبر المقال خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2020 بالرقم التأكيدي والرمز التحقق، والجدير بالذكر أنه تم مرحلة التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا في بداية شهر أكتوبر الماضي واستمرت حتى السابع من شهر نوفمبر، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يمكن لجميع المتقدمين بالبحث عن نتائج اللوتري 2020،ويمكن لكل المتقدمين إتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة الخارجية للهجرة العشوائية 2020.

الضغط عبر زر check status.

ثم الاستمرار في الدخول والضغط على زر continue.

ومن ثم يمكن تسجيل الرقم التأكيدي الخاص بالمتقدم، وفي حالة فقدان الرقم، يمكن للمواطن الإنتظار لحين ظهور النتيجة والضغط على فقدان الرقم التأكيدي forget configuration.

كتابة الاسم الأخير.

كتابة تاريخ الميلاد، وفي حالة كون المتقدم من أسماء الفائزين يمكنه إنتظار إرسال 2nd letter والتي تتضمن موعد المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

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باقي من الزمن 6 أيام على إعلان نتيجة الهجرة العشوائية وتحقق أمل الكثيرين في الحصول على تأشيرة الجرين كارد، ننوه أنه من لم يجد أسمه باللوتري 2020 يستمر في البحث حتى يوم 30 ديسمبر.

بدأت تسليط جميع الكاميرات على اللحظات القادمة والتي تشهد معرفة نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، وإمكانية حوالى 50 ألف مواطن من مختلف الدول المتاح لها الحصول على المنح المقدمة من الولايات المتحدة، والتي توفر لهم المعيشة والعمل وبالمستقبل يحصل على الجنسية.