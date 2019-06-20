اسعار تذاكر قطار سار sar train الاقتصادية ورجال الأعمال وكيفية حجز رحلات قطارات سار السعودية

تتابعون اسعار تذاكر قطار سار sar train في المملكة العربية السعودية، حيث أن قطارات سار تعتبر أحد أفضل القطارات في المستوى مقارنة بأسعار التذاكر، وعندما تشاهد القطار من الداخل ستنبهر بالجودة والخدمة المقدمة داخل القطار، ويتميز قطار سار بتصميمه المميز جدا، كما أن قطارات سار تقوم بتقديم الكثير من الخدمات المميزة والتي تضيف مزيدًا من الإحساس بالراحة والسعادة في الرحلات البرية، وخصوصًا للمسافرين على درجة رجال الأعمال والمقصورات الخاصة بالقطار، وسنتابع معكم المزيد حول القطار ومميزات الدرجات الاقتصادية وأسعار التذاكر.

مميزات السفر في قطارات سار

تقوم قطارات سار بتقديم العديد من وسائل الرفاهية والراحة للركاب في الدرحات الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال، كما تقوم بتقديم مقصورات خاصة بخدمة مميزة جدا، وتقوم بتقديم وجبات ساخنة للركاب في درجات رجال الأعمال والمقصورات الخاصة ومشروبات ساخنة وباردة.

كيفية حجز رحلات قطار سار

يمكن أن يتم حجز تذاكر السكة الحديدية سار من منافذ البيع الخاصة في محطات الخطوط الحديدية في المدن المختلفة، كما يمكن الحجز إلكترونيا والدفع عبر الفيزا والماستر كارد، أو عبر حجز تطبيق السكك الحديدية الذي يتم تحميله علي هواتف الاندرويد والايفون، كما يمكن حجز التذاكر عبر الاتصال الهاتفي عبر 920000329 وهو رقم حجز مجاني.

كيفية سداد تذاكر قطارات سار

الموقع المحطة بطاقات الائتمان نقدا بطاقات مدي البنكية بطاقات الائتمان فواتير السداد البطاقات البنكية

اسعار تذاكر قطار سار sar train

تبدأ اسعار تذاكر قطار سار sar train من 80 ريال للدرجة الاقتصادية و185 ريال لرجال الأعمال بينما تبدأ من 800 ريال للمقصورات الخاصة التي تسع 4 أفراد.

الرياض-القصيم

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة* الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 80 ريال تبدأ من 40 ريال تبدأ من 50 ريال تبدأ من 40 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي لاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 185 ريال تبدأ من 120 ريال تبدأ من 90 ريال مجاناً

الرياض-المجمعة

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 55ريال تبدأ من 25 ريال تبدأ من 35 ريال تبدأ من 25 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 120 ريال تبدأ من 80 ريال تبدأ من 60 ريال مجاناً

المجمعة- القصيم:

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 55ريال تبدأ من 25 ريال تبدأ من 35 ريال تبدأ من 25 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 110 ريال تبدأ من 70 ريال تبدأ من 55 ريال مجاناً

الرياض-حائل

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 125ريال تبدأ من 60 ريال تبدأ من 80 ريال تبدأ من 60 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 295 ريال تبدأ من 195 ريال تبدأ من 145 ريال مجاناً

المجمعة-حائل

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 105 ريال تبدأ من 50 ريال تبدأ من 70ريال تبدأ من 50 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 210 ريال تبدأ من 140 ريال تبدأ من 105 ريال مجاناً

القصيم-حائل

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 55 ريال تبدأ من 25 ريال تبدأ من 35 ريال تبدأ من 25 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة​* الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 160 ريال تبدأ من 105 ريال تبدأ من 80 ريال مجاناً

الرياض-الجوف:

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة​* الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 200 ريال تبدأ من 100 ريال تبدأ من 130 ريال تبدأ من 100 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 315 ريال تبدأ من 210 ريال تبدأ من 155 ريال مجاناً

المجمعة-الجوف

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 180 ريال تبدأ من 90 ريال تبدأ من 120 ريال تبدأ من 90 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 300 ريال تبدأ من 200 ريال تبدأ من 150 ريال مجاناً

القصيم-الجوف

الدرجة الاقتصادية الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 120 ريال تبدأ من 60 ريال تبدأ من 80ريال تبدأ من 60 ريال مجاناً

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة​ الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 265 ريال تبدأ من 175 ريال تبدأ من 130 ريال مجاناً

حائل-الجوف

درجة رجال الأعمال الكبار الأطفال (سنتين – 15 سنة) ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال ما دون سنتين تبدأ من 200 ريال تبدأ من 130 ريال تبدأ من 100 ريال مجاناً