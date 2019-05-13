لحملة الثانوية العامة | شروط ورابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة للعام الدراسي 1440، حيث أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول لحاملي شهادات الثانوية العامة بالشروط المحددة فقط، وعلى المتقدمين الذين استوفوا الشروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وزارة الحرس الوطني⇐ هنا.

مواعيد التسجيل من يوم الثلاثاء 9 رمضان الموافق 14 مايو الساعة 12 ظهراً وحتى آخر موعد يوم الإثنين 15 رمضان الموافق 20 مايو الساعة 2 مساء.

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هناك بعض التعليمات في التسجيل كما هو موضح بالصورة أسفل

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة

حددت لجنة القبول والتسجيل عدة ضوابط يجب أن تتوافر في المتقدمين لـ تسجيل شهادات الثانوية العامة في كلية الملك خالد العسكرية وتكون على النحو التالي:-