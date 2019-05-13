لحملة الثانوية العامة | شروط ورابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة للعام الدراسي 1440، حيث أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول لحاملي شهادات الثانوية العامة بالشروط المحددة فقط، وعلى المتقدمين الذين استوفوا الشروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وزارة الحرس الوطني⇐ هنا.
مواعيد التسجيل من يوم الثلاثاء 9 رمضان الموافق 14 مايو الساعة 12 ظهراً وحتى آخر موعد يوم الإثنين 15 رمضان الموافق 20 مايو الساعة 2 مساء.
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هناك بعض التعليمات في التسجيل كما هو موضح بالصورة أسفل
شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة
حددت لجنة القبول والتسجيل عدة ضوابط يجب أن تتوافر في المتقدمين لـ تسجيل شهادات الثانوية العامة في كلية الملك خالد العسكرية وتكون على النحو التالي:-
- يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمته.
- على المتقدم أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك وألا يكون قد صدر حكم ضده في أي قضية أو جريمة كانت.
- المؤهل شهادة الثانوية العامة في (العلوم الطبيعية – نظام مقررات مسار العلوم الطبيعية) ولا يقل المعدل التراكمي عن 80%.
- مطلوب حملة الثانوية العامة لعام 1440 ولا يتم قبول الأعوام السابقة.
- لايقل عمر المتقدم عن 17 سنة حسب بطاقة الهوية في بدء العام ولا يزيد عن 22 سنة.
- لائقاً بدنياً الحد الأدنى (الطول 165 سم مع الوزن 52 كجم) و الحد الأقصى (طول 188 سم – الوزن 95 كجم).
- اجتياز اختبارات القدرات العامة والاختبار التحصيلي بدرجة لا تقل عن 60%.
- اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.
- ألا يكون متزوج من غير سعودية.
- اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي، علماً بأن أي تقرير طبي من خارج لجنة القبول والتسجيل بالكلية لا يقبل.
- أي معلومات أو بيانات غير صحيحة تؤدي إلى رفض طلب التسجيل.
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