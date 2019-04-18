التقديم على وظائف القوات البرية الملكية عبر جدارة الوظائف الإدارية، حيث أعلنت القوات البحرية الملكية القبول والتسجيل على 124 وظيفة إدارية شاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين للرجال فقط، كما أوضحت القيادة أن قبل التقديم على وظائف القوات البرية الدخول أولاً على رابط موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة) وذلك لقراءة الإرشادات والتعليمات التي تتضمن في(الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة)، وهذا لتفادي الأخطاء التي تعرقل الترشح للوظيفة، وأضافت أن جميع المعلومات والبيانات الشخصية التي يدخلها الشخص المتقدم في نظام جدارة على مسؤولية الشخص وإذا كان بها أي أخطاء تؤدي إلى استبعاد الطلب، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف ادخل على ⇐موقع القوات البرية توظيف.

وعن الوظائف المتاحة حالياً يمكنك التقديم على :-

أبشر توظيف | شروط ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للرجال والنساء

جامعة سطام التوظيف | وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

موعد التقديم على وظائف القوات البرية الملكية

سوف يتم أتاحت التقديم على وظائف القوات البرية الوظائف الإدارية يوم الأحد الموافق 16 شعبان وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 شعبان، علماً بأن لن تكون تلك الوظائف متاحة قبل هذا الموعد، وقد أعلنت القوات البرية عن وظائف المساندة الفنية التي هي متاحة حتى يوم 22 شعبان يمكنك التقديم عليها ومعرفة الشروط من هنا.

آلية ورابط التقديم على وظائف القوات البرية الملكية عبر جدارة

التقديم على الوظائف الإدارية للقوات البرية الملكية سوف يكون عبر نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية بالخطوات التالية:-

أولاً سجل الدخول على موقع جدارة وزارة الخدمة المدنية.

ثم تأكد من صحة البيانات أثناء تعبئة الطلب وذلك بعد قراءة التعليمات والإرشادات وفي حال وجود أي اختلاف يمكنك تقديم اعتراض ليتم النظر فيه من قبل المختصين في جدارة، أما إذا كان الأمر على ما يرام اضغط على (التقديم على الإعلانات الوظيفية).

قم بتحديد الوظيفة من بين الوظائف المعلنة ثم اضغط حفظ الطلب.

جدير بالذكر أن موعد التقديم بداية من يوم الأحد 16-8-1440 وحتى يوم الخميس الموافق 20-8-1440.

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