برنامج ساب أقساط .. 0% نسبة سنوية خاص ببطاقة ساب الإئتمانية.. المميزات والشروط

يقدم بنك ساب SABB العديد من الخدمات المصرفية لعملائه في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها برنامج ساب أقساط، وهو برنامج يتيح لحاملي بطاقة ساب الإئتمانية سداد المبالغ الكبيرة المستحقة على أقساط متساوية وميسّرة، حيث يمكن لعملاء البنك حاملي بطاقات ساب الإئتمانية ما عدا (بطاقة ساب فيزا الإئتمانية، وبطافتي، وبطاقة ساب الإئتمانية للأعمال) ، تتحويل تعاملاتهم المالية المستحقة لسدادها بالتقسيط من خلال هذا البرنامج بنسبة سنوية 0%، وفي هذه المقالة سوف نستعرض مميزات البرنامج والشروط وكيفية الاستفادة من البرنامج ، فتابعوا معنا.

برنامج ساب أقساط

مميزات برنامج ساب أقساط

يتمتع البرنامج بعدد من المميزات ومن أبرزها التالي:

يمكن الاستفادة من البرنامج في المعاملات التي تتم عبر بطاقة ساب الإئتمانية الرئيسية أو الإضافية والتي تزيد قيمتها عن 1000 ريال سعودي، ولا تزيد عن 95% من الحد الإئتماني.

يمنك تحويل العملية إلى أقساط قبل مرور 15 يومًا من تاريخ إجراء العملية.

فترات التسديد للأقساط تتراوح بين 3 و 6 و 12 و 24 شهرًا.

معدل العائد السنوي يبدأ من 0%.

الحصول على كشف حساب تفصيلي شهريًا.

لا يحتاج برنامج ساب أقساط لوجود ضامن.

لا حاجة لسداد دفعة مقدمة.

لا يحتاج لتحديد عدد الأقساط طالما تتم المعاملات ضمن حدود الحد الإئتماني المتاح.

وفيما يلي جدول توضيحي لقيمة القسط الشهري لعملية شراء بقيمة 5000 ريال سعودي:

المدة 3 أشهر 6 أشهر 12 شهراً 24 شهراً معدل نسبة سنوي 0% 0% 0% 24% ( 12% نسبة سنوية) القسط الشهري (بالريال السعودي) 1,666.7 833.3 416.7 258.3 رسوم إدارية لمرة واحدة بدون رسوم 113.85 228.85 57.5

شروط الاستفادة من برنامج ساب أقساط

للاستفادة من المزايا التي يمنحها برنامج ساب لتقسيط التعاملات المستحقة يجب تحقق الشروط والمتطلبات التالية:

استخدام البطاقتة الائتمانية بإجراء عملية شراء على أن تكون بحد أدنى 1,000 ريال سعودي.

تسجيل الدخول إلى موقع البنك الإلكتروني عبر الرابط التالي: ساب نت

بعد تسجيل الدخول النقر فوق تقديم على أقساط

ثم اختيار بطاقة الائتمان التي يريدها العميل.

ثم اختيار العملية المطلوب تقسيطها.

اختيار فترة الأقساط (3 أو 6 أو 12 أو 24 شهرًا).

الموافقة على الشروط و الأحكام.

وثم النقر فوق متابعة.

تأكيد البيانات.

وأخيرًا تأكيد الاشتراك في برنامج ساب أقساط من صفحة التأكيد.

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