تجديد الإقامة – استعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر أبشر وزارة الداخلية

تجديد الإقامة ، من أهم الأمور التي تهم الوافدين في المملكة العربية السعودية، مما يترتب عليها شؤون كثيرة وعدم تجديد الإقامة يترتب عليه عقوبات وغرامات لعدم تجديد الإقامة تم تحديدها من قبل مديرية الجوازات التي وضعت حداً ومعايير تٌطبق وفقاً لنظام الإقامة الساري حالياً، فيما خصصت وزارة الداخلية معرفة المخالفات بطريقة إلكترونية عبر موقع أبشر الذي يتيح عدة خدمات منها تجديد هوية مقيم والاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة وكيفية إصدار الإقامة، بالإضافة إلى استعلام تأشيرة خروج وعودة وغيرها العديد من الخدمات الإلكترونية التي نسردها لكم بسهولة فقط تابعونا باستمرار.

تجديد الاقامة عبر أبشر

يمكن تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين في السعودية وذلك عبر موقع أبشر الإلكتروني، علماً بأن لم يسمح بتجديد الإقامة لأكثر من 100 عامل وافد كحد أقصى، إلا ممن هم حاصلين على نظام الإقامة المميزة، وإذا لاحظت وجود علامة خضراء اللون بجانب اسم العامل فهذا معناه أن الإقامة مازالت سارية أما إذا كانت العلامة باللون الأحمر فهذا يعني أن صلاحية الإقامة منتهية.

استعلام عن رسوم تجديد الإقامة

كيفية الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة من خلال خدمة الرسوم التي يتم دفعها من أجل تجديد الإقامة وذلك بالخطوات التالية:-