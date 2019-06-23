تجديد الإقامة – استعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر أبشر وزارة الداخلية

تجديد الإقامة ، من أهم الأمور التي تهم الوافدين في المملكة العربية السعودية، مما يترتب عليها شؤون كثيرة وعدم تجديد الإقامة يترتب عليه عقوبات وغرامات لعدم تجديد الإقامة تم تحديدها من قبل مديرية الجوازات التي وضعت حداً ومعايير تٌطبق وفقاً لنظام الإقامة الساري حالياً، فيما خصصت وزارة الداخلية معرفة المخالفات بطريقة إلكترونية عبر موقع أبشر الذي يتيح عدة خدمات منها تجديد هوية مقيم والاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة وكيفية إصدار الإقامة، بالإضافة إلى استعلام تأشيرة خروج وعودة وغيرها العديد من الخدمات الإلكترونية التي نسردها لكم بسهولة فقط تابعونا باستمرار.
تجديد الاقامة عبر أبشر
يمكن تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين في السعودية وذلك عبر موقع أبشر الإلكتروني، علماً بأن لم يسمح بتجديد الإقامة لأكثر من 100 عامل وافد كحد أقصى، إلا ممن هم حاصلين على نظام الإقامة المميزة، وإذا لاحظت وجود علامة خضراء اللون بجانب اسم العامل فهذا معناه أن الإقامة مازالت سارية أما إذا كانت العلامة باللون الأحمر فهذا يعني أن صلاحية الإقامة منتهية.
استعلام عن رسوم تجديد الإقامة
كيفية الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة من خلال خدمة الرسوم التي يتم دفعها من أجل تجديد الإقامة وذلك بالخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول على حسابك في رابط موقع أبشر.
- اختار الخدمات الإلكترونية ومنها الجوازات ومنها تجديد الإقامة.
- حدد إجراءات الوافدين ومنها عليك بتعبئة البيانات ورفع الأوراق المطلوبة.
- ثم عليك ختم الاستمارة من جهة حكومية.
- مع تجهيز جواز السفر بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثة مقاس 4*6.
- يجب تسديد مبلغ 500 ريال رسوم تجديد الإقامة ويتم الدفع من خلال رابط طرق سداد المرافقين والتابعين.
- وفي حال استعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة فهي من خلال رابط حاسبة رسوم المرافقين والتابعين.
- في النهاية عليك تسجيل البصمة، ثم تصلك رسالة بعد ذلك على هاتفك أو عبر البريد الإلكتروني تفيد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح.
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