وزارة التعليم :إطلاق دليل المستثمر باللغتين العربية والإنجليزية لإصدار التراخيص الاستثمارية

أطلقت وزارة التعليم دليل المستثمر باللغتين العربية والإنجليزية من أجل إصدار التراخيص الاستثمارية في قطاع التعليم (أهلي- عالمي- جاليات – معاهد ومراكز)، حيث أصدر سمو الملك سلمان الاستثمار الأجنبي في التعليم وذلك تحقيق هدف رؤية المملكة عام 2030م، ومن ضمن أهداف خطة التطوير ورؤية السعودية أمر الموافقة على الإقامة المميزة التي تعطي الحق للمقيمين في التحرك بحرية بدون موافقة الكفيل فضلاً عن إعطاء الحق في التملك من العقارات والسيارات وغير ذلك، للتعرف على المزيد حول الإقامة المميزة وكيفية الحصول عليها عبر رابط السعودية توضح لا رسوم إضافية على المرافقين الوافدين مع بداية العمل بنظام الإقامة المميزة.

دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم

أعلنت وزارة التعليم عن لإصدار دليل المستثمر الذي يتضمن مجموعة من المعلومات الهامة من أجل مساعدة المعنيين في الاستثمار بقطاع التعليم، وحددت شروط من المؤسسات والشركات لتجهيز المدارس أو المعاهد أو المراكز، وأيضاً الشروط التي يلتزم بها الشخص الذي يطلب الترخيص سواء (مدرسة أهلية / عالمية) و لذوي الاحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى (تربية خاصة).

أقسام دليل المستثمر لإصدار تراخيص المدارس

ينقسم دليل المستثمر إلى ثمان أنشطة تقوم وزارة التعليم بالترخيص لها، وذلك على حسب معايير واضحة تندرج تحت أنواع التراخيص الموجهة للمدارس:-

1- المدارس الأهلية.

2- المدارس العالمية.

3-مراكز التدريب

4- مراكز الإشراف.

5- مراكز التربوي.

6-معاهد تعليم اللغة الإنجليزية.

7- معاهد تعليم الخط العربي.

8- مدارس الجاليات.

رابط دليل المستثمر النسخة العربية والإنجليزية من خلال موقع وزارة التعليم

وتحت عنوان رحلة المستثمر الذي يتعرف من خلالها المستثمر على خطوات الحصول على الترخيص النهائي الذي يتضمن المدخلات والمخرجات وإمكانية الإطلاع على رسوم المدارس ( الأهلية والعالمية ورياض الأطفال) فضلاً عن المجالات التي تميز كل مدرسة وتضعها في منصة التفوق والتكريم.