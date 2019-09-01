وزارة العمل تبدأ إيداع معاشات شهر محرم 1441 ..رابط الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي ، صرحت وزارة العمل أنها بدأت اليوم الأحد في إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1441هـ في حسابات المستفيدين، حيث شملت المعاشات الضمانية بجانب المساعدات النقدية التي تساهم في سداد جزء من فاتورة الكهرباء وكبدل غلاء معيشي للمساندة في الغذاء، وفي هذا الصدد ضمن قرار الملك سلمان أن يتم صرف بدل غلاء المعيشة كل شهر لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يحصلون على البدل مع المعاش التقاعدي، ولمزيد من تسهيل الأمور خصصت وزارة العمل الموقع الرسمي من أجل الاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي و استعلام المساعدات المقطوعة ضمن أخبار الضمان التي تهم كل المواطنين بالمملكة.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي عبر وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي اليوم في حسابات المستفيدين لشهر محرم 1441هـ، ولذلك يمكن الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي من خلال رابط وزارة العمل برقم السجل المدني، حيث توفر الوزارة عدة خدمات إلكترونية منها استعلام المساعدات المقطوعة ولمعرفة كيف تحصل عليها من خلال رابط شروط الحصول على المساعدات المقطوعة للاستفادة منها، كما يمكن لمستفيدي الضمان الاستعلام عن البيانات من خلال رابط الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان، كما خصصت الوزارة رقم لتقديم أي استفسار يرجى الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911 من الهاتف الثابت وسوف يقوم فريق الخدمة بالرد على أسئلتكم.