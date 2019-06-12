المنتخب المصري يكشف قصة انفراد محمد صلاح بغرفة في معسكر الفريق ببرج العرب بعد الحديث عن الغرور

أكد مصدر مسؤول في المنتخب المصري في تصريحات صحفية وكاشفًا سر وقصة محمد صلاح بغرفة في معسكر الفريق ببرج العرب، حيث أشار المصدر إلى أن مكوث محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بغرفة منفردة بمعسكر الفريق في برج العرب لم يكن بناءًا على طلب منه، وإنما السبب هو ان عدد لاعبي الفريق 23 لاعبًا وهو رقم مفرد، وكل لاعبين جلسوا في غرفة واحدة، في حين محمد صلاح كان آخر الملتحقين ليتمم الـ23 لاعب ليجلس بغرفة بمفرده.

انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري

وكان محمد صلاح انضم إلى معسكر المنتخب المصري في برج العرب بالإسكندرية اليوم الأربعاء بعد قضائه إجازة استجمام في إحدى منتجعات البحر الاحمر المصرية، وذلك استعدادًا للمباراة الودية ضد تنزانيا استعدادًا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر .

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بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

جدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة الواقعة بين 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو المقبل، ويشارك في النهائيات 24 فريقًا يمثلون القارة السمراء ولأول مرة في تاريخ البطولة، وقد أوقعت القرعة المنتخب المصري باعتباره المستضيف للبطولة في المجموعة الاولى التي ضمت أيضًا الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ويستهل منتخب مصر مشواره في المسابقة بالمباراة الافتتاحية بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو.