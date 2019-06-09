جدول مباريات مصر القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2019 -موعد مباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح امم افريقيا

مباريات مصر القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث ينتظر عشاق الكرة في مصر والوطن العربي واحدة من أهم البطولات الكروية الأفريقية، حيث مستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في الفترة بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل وسوف تبدأ البطولة بدور المجموعات، ويشارك في البطولة 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ال16 ومعهم أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، ونقدم لكم في السطور التالية مواجهات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 في دور المجموعات، تابعونا.

مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري حيث سيشهد الافتتاح أول مواجهة لمنتخب الفراعنة وهي المباراة الوحيدة التي ستقام في هذا اليوم باعتبارها المباراة الافتتاحية للبطولة وسوف يواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وأما عن مواجهات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 سنوضحها لكم في الجدول التالي:

المواجهة اليوم التوقيت الملعب مصر × زيمبابوى 21/6/2019 10:00 استاد القاهرة الدولي مصر × الكونغو الديمقراطية 26/6/2019 10:00 استاد القاهرة الدولي مصر × أوغندا 30/6/2019 9:00 استاد القاهرة الدولي

كأس الأمم الأفريقية 2019

تم اختيار جمهورية مصر العربية لتكون المستضيف لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد تجريد الكاميرون من استضافة البطولة بسبب عدم اكتمال البنية التحتية لتكون مصر هي الدولة المستضيفة للبطولة بناءً على قرار من الكاف CAF، وتتكون بطولة كأس الأمم الأفريقية من 6 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات وسنقدم لكم تقسيم المجموعات الستة:

المجموعة الأولى: مصر، زيمبابوي، الكونغو، أوغندا المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين ، غينيا بيساو

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تحرص عدد من القنوات على نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وعلى رأسهم مجموعة قنوات Bein sports الرياضية بالإضافة إلى عدد من القنوات المجانية التي تقدم خدماتها للمشاهدين لتمكنهم من مشاهدة المباريات وأهمهم قناة تايم سبورت المصرية التي تم إطلاقها مؤخرًا على شاشة التليفزيون الأرضي لمتابعة بعض مباريات البطولة، كما تبث قناة تايم سبورت time sport عبر تردد نايل سات الصناعي من خلال تردد 11449 باستقطاب H ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وترميز 27500.