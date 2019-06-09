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بالمجان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 can قنوات ناقلة African Cup ٢٠١٩ بدون تشفير

كتب رضا عليفي آخر تحديث
بالمجان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 can قنوات ناقلة African Cup ٢٠١٩ بدون تشفير
 بالمجان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 can قنوات ناقلة لكاس افريقيا 2019 بدون تشفير

يبحث عشاق الكرة الافريقية  فى كل مكان عن  تردد  القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانا 2019  مباشر على نايل سات وهوت بيرد واسترا سات ويوتلسات ومختلف الأقمار الصناعية،  حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019African Nations Cup المقرر إقامتها في مصر بعد فوزها بحقوق تنظيم واستضافة البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وسيشارك في البطولة 24 منتخب من مختلف أنحاء الوطن العربي مقسمين على 6 مجموعات سيتأهل من ضمنهم 16 منتخب فقط للدور ال16 لتكملة تصفيات البطولة، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب في 3 محافظات مصرية وهما القاهرة والإسكندرية والسويس، ويبحث الجميع في هذه الأيام عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر الأقمار الصناعية المختلفة وسنقدم لكم في السطور التالية قنوات ناقلة لكاس افريقيا 2019 وتردداتها.

كأس الأمم الأفريقية عبر قمر استرا 23

تملك شبكة قنوات bein sports القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وكذلك مجموعة قنوات sabc الجنوب أفريقية وشبكة قنوات euro sport وأيضًا قنوات bbc الأمريكية، بالإضافة إلى التليفزيون الأرضي الذي حصل على حقوق إضاعة بعض مباريات البطولة بصفته صاحب الأرض و المستضيف للبطولة، كما يبحث الكثير عن القنوات الناقلة للبطولة الافريقية  عبر قمر استرا 23 الرياضي، برغم صعوبة استقبال القمر في بعض المناطق بمصر والوطن العربي، وأعلنت مجموعة قنوات فوكس سبورت fox sport أنها قد حصلت على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 ولمشاهدة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذا التردد:

القناة القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز
فوكس سبورت أسترا 23 11740 عمودي 30000

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تردد القنوات المجانية تذيع مباريات الأمم الإفريقية can بالمجان حيث تذاع مباريات كأس الأمم الأفريقية على بعض القنوات التي تبث بصورة مجانية وتعمل بنظام “الشيرنج” على الأقمار الصناعية المختلفة ومن ضمن تلك القنوات شبكة قنوات أرينا سبورت التي تعمل بتلك النظام على سيرفرات سيسكام وفورإيفر وتبث عبر قمر بلغاري سات، بالإضافة إلى مجموعة قنوات يورو سبورت Euro Sport التي تبث عبر قمر الهيسباسات 30 غرب وقد حصلت أيضًا على حقوق بث مباريات البطولة ويذكر أن قمر هيسباسات من الأقمر التي يسهل استقبالها في مصر ودول المغرب العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019

كما تم تداول أنباء مؤخرًا عبر مواقع التواصل عن إذاعة قناة Tivibu Sport التي تبث عبر قمر تركسات التركي لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019  ولكنها أنباء غير مؤكدة، ولمشاهدة تلك القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات:

القناة القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز
فوكس سبورت أسترا 23 11740 عمودي 30000
باقة قنوات أرينا سبورت بلغاري سات 12382 أفقي 30000
يورو سبورت Euro Sport هيسباسات 12360 أفقي 27500
يورو سبورت Euro Sport HD هيسباسات 12399 أفقي 27500
Tivibu Sport تركسات التركي 11853 أفقي 25000

تردد  كل القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 في مصر ( المفتوحة + المشفرة )

  • تردد قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
  •  تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية
    Astra 19E – 11538 V 27500
  •  تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +
    Astra 19E – 12012 V 29500
  •  تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France
    Astra 19.2°E-12581 V 22000
  •  تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France
    Astra 19E – 11856 V 27500
  •  تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2
    Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
  •  تردد قناة Eurosport 2 Deutschland
    Astra 19E – 12721 H 23500
  •  تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +
    Astra 19E – 12402 V 27500
  •  تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD
    Hotbird 13°E-11258 H 27500
  •  تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol
    Hotbird 13°E -11240 V 27500
  •  تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol
    Houtbird 13E – 10796 V 27500
  •  تردد قناة اورتيم – ORTM
    Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
    Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
    Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
    Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  •  تردد قناة اورتب – ORTB
    Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
  •  تردد قناة UBC TV Uganda
    Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
  •  تردد قناة RTS1
    Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
    Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
    Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
    Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
  •  تردد قناة TPA1
    NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA
    Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2
    Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2
    Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band
  •  تردد قناة Tv TOGO HD
    Eutelsat 5°W – 12690 V 30000
    Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
    Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band
    Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band
    Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa
  •  تردد قناة Canal 2 International
    Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5
    SES 22°W 10986 V 30000 5/6
  •  تردد قناة TVGE Internacional
    Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4
  •  تردد قناة Metro TV
    NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8
  •  تردد قناة RTG
    Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2
  •  تردد قناة GRTS Gambia
    Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band
    Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA
  •  تردد قناة TV Mocambique 1
    Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA
    Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
  •  تردد قناة RTG Guinea
    Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band
  •  تردد قناة ZNBC TV 1
    Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band
  • تردد قناة EuroSport Deutschland
    Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
  •  تردد قناة Tele Congo
    Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara
    Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band
    Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band
    GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA
  •  تردد قناة RTB TV
    Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band

فى متابعة مستمرة  والبحث باستمرار عن قنوات أخرى تذيع كاس امم افريقيا مجانا  نايل سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى و سنتابع معكم تحديث القمال بجميع قنوات مجانية تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا خلال الأيام القادمة فقط إحفظ رابط المقالة فى مفضلتك و شرفنا بالزيارة لمعرفة الجديد.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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