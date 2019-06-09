بالمجان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 can قنوات ناقلة African Cup ٢٠١٩ بدون تشفير

يبحث عشاق الكرة الافريقية فى كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانا 2019 مباشر على نايل سات وهوت بيرد واسترا سات ويوتلسات ومختلف الأقمار الصناعية، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019African Nations Cup المقرر إقامتها في مصر بعد فوزها بحقوق تنظيم واستضافة البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وسيشارك في البطولة 24 منتخب من مختلف أنحاء الوطن العربي مقسمين على 6 مجموعات سيتأهل من ضمنهم 16 منتخب فقط للدور ال16 لتكملة تصفيات البطولة، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب في 3 محافظات مصرية وهما القاهرة والإسكندرية والسويس، ويبحث الجميع في هذه الأيام عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر الأقمار الصناعية المختلفة وسنقدم لكم في السطور التالية قنوات ناقلة لكاس افريقيا 2019 وتردداتها.

كأس الأمم الأفريقية عبر قمر استرا 23

تملك شبكة قنوات bein sports القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وكذلك مجموعة قنوات sabc الجنوب أفريقية وشبكة قنوات euro sport وأيضًا قنوات bbc الأمريكية، بالإضافة إلى التليفزيون الأرضي الذي حصل على حقوق إضاعة بعض مباريات البطولة بصفته صاحب الأرض و المستضيف للبطولة، كما يبحث الكثير عن القنوات الناقلة للبطولة الافريقية عبر قمر استرا 23 الرياضي، برغم صعوبة استقبال القمر في بعض المناطق بمصر والوطن العربي، وأعلنت مجموعة قنوات فوكس سبورت fox sport أنها قد حصلت على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 ولمشاهدة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذا التردد:

القناة القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز فوكس سبورت أسترا 23 11740 عمودي 30000

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تردد القنوات المجانية تذيع مباريات الأمم الإفريقية can بالمجان حيث تذاع مباريات كأس الأمم الأفريقية على بعض القنوات التي تبث بصورة مجانية وتعمل بنظام “الشيرنج” على الأقمار الصناعية المختلفة ومن ضمن تلك القنوات شبكة قنوات أرينا سبورت التي تعمل بتلك النظام على سيرفرات سيسكام وفورإيفر وتبث عبر قمر بلغاري سات، بالإضافة إلى مجموعة قنوات يورو سبورت Euro Sport التي تبث عبر قمر الهيسباسات 30 غرب وقد حصلت أيضًا على حقوق بث مباريات البطولة ويذكر أن قمر هيسباسات من الأقمر التي يسهل استقبالها في مصر ودول المغرب العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019

كما تم تداول أنباء مؤخرًا عبر مواقع التواصل عن إذاعة قناة Tivibu Sport التي تبث عبر قمر تركسات التركي لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ولكنها أنباء غير مؤكدة، ولمشاهدة تلك القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات:

القناة القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز فوكس سبورت أسترا 23 11740 عمودي 30000 باقة قنوات أرينا سبورت بلغاري سات 12382 أفقي 30000 يورو سبورت Euro Sport هيسباسات 12360 أفقي 27500 يورو سبورت Euro Sport HD هيسباسات 12399 أفقي 27500 Tivibu Sport تركسات التركي 11853 أفقي 25000

تردد كل القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 في مصر ( المفتوحة + المشفرة )

تردد قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

: القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية

Astra 19E – 11538 V 27500

Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +

Astra 19E – 12012 V 29500

Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France

Astra 19.2°E-12581 V 22000

Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France

Astra 19E – 11856 V 27500

Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland

Astra 19E – 12721 H 23500

Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD

Hotbird 13°E-11258 H 27500

Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol

Hotbird 13°E -11240 V 27500

Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol

Houtbird 13E – 10796 V 27500

Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة اورتيم – ORTM

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب – ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA تردد قناة TPA1

NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA

Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band

NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2 Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2 Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band تردد قناة Tv TOGO HD

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band

Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band

Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 Eutelsat 9°E – 11881 V 27500 Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa تردد قناة Canal 2 International

Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5

SES 22°W 10986 V 30000 5/6

Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5 SES 22°W 10986 V 30000 5/6 تردد قناة TVGE Internacional

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4 تردد قناة Metro TV

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8 تردد قناة RTG

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2 تردد قناة GRTS Gambia

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA تردد قناة TV Mocambique 1

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTG Guinea

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band تردد قناة ZNBC TV 1

Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band

Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band تردد قناة EuroSport Deutschland

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA تردد قناة Tele Congo

Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara

Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band

Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band

GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA

Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA تردد قناة RTB TV

Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band

فى متابعة مستمرة والبحث باستمرار عن قنوات أخرى تذيع كاس امم افريقيا مجانا نايل سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى و سنتابع معكم تحديث القمال بجميع قنوات مجانية تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا خلال الأيام القادمة فقط إحفظ رابط المقالة فى مفضلتك و شرفنا بالزيارة لمعرفة الجديد.