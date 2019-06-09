بالمجان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 can قنوات ناقلة African Cup ٢٠١٩ بدون تشفير

يبحث عشاق الكرة الافريقية فى كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانا 2019 مباشر على نايل سات وهوت بيرد واسترا سات ويوتلسات ومختلف الأقمار الصناعية، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019African Nations Cup المقرر إقامتها في مصر بعد فوزها بحقوق تنظيم واستضافة البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وسيشارك في البطولة 24 منتخب من مختلف أنحاء الوطن العربي مقسمين على 6 مجموعات سيتأهل من ضمنهم 16 منتخب فقط للدور ال16 لتكملة تصفيات البطولة، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب في 3 محافظات مصرية وهما القاهرة والإسكندرية والسويس، ويبحث الجميع في هذه الأيام عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر الأقمار الصناعية المختلفة وسنقدم لكم في السطور التالية قنوات ناقلة لكاس افريقيا 2019 وتردداتها.
كأس الأمم الأفريقية عبر قمر استرا 23
تملك شبكة قنوات bein sports القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وكذلك مجموعة قنوات sabc الجنوب أفريقية وشبكة قنوات euro sport وأيضًا قنوات bbc الأمريكية، بالإضافة إلى التليفزيون الأرضي الذي حصل على حقوق إضاعة بعض مباريات البطولة بصفته صاحب الأرض و المستضيف للبطولة، كما يبحث الكثير عن القنوات الناقلة للبطولة الافريقية عبر قمر استرا 23 الرياضي، برغم صعوبة استقبال القمر في بعض المناطق بمصر والوطن العربي، وأعلنت مجموعة قنوات فوكس سبورت fox sport أنها قد حصلت على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 ولمشاهدة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذا التردد:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|فوكس سبورت
|أسترا 23
|11740
|عمودي
|30000
القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
تردد القنوات المجانية تذيع مباريات الأمم الإفريقية can بالمجان حيث تذاع مباريات كأس الأمم الأفريقية على بعض القنوات التي تبث بصورة مجانية وتعمل بنظام “الشيرنج” على الأقمار الصناعية المختلفة ومن ضمن تلك القنوات شبكة قنوات أرينا سبورت التي تعمل بتلك النظام على سيرفرات سيسكام وفورإيفر وتبث عبر قمر بلغاري سات، بالإضافة إلى مجموعة قنوات يورو سبورت Euro Sport التي تبث عبر قمر الهيسباسات 30 غرب وقد حصلت أيضًا على حقوق بث مباريات البطولة ويذكر أن قمر هيسباسات من الأقمر التي يسهل استقبالها في مصر ودول المغرب العربي.
القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019
كما تم تداول أنباء مؤخرًا عبر مواقع التواصل عن إذاعة قناة Tivibu Sport التي تبث عبر قمر تركسات التركي لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ولكنها أنباء غير مؤكدة، ولمشاهدة تلك القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|فوكس سبورت
|أسترا 23
|11740
|عمودي
|30000
|باقة قنوات أرينا سبورت
|بلغاري سات
|12382
|أفقي
|30000
|يورو سبورت Euro Sport
|هيسباسات
|12360
|أفقي
|27500
|يورو سبورت Euro Sport HD
|هيسباسات
|12399
|أفقي
|27500
|Tivibu Sport
|تركسات التركي
|11853
|أفقي
|25000
تردد كل القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 في مصر ( المفتوحة + المشفرة )
- تردد قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
- تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية
Astra 19E – 11538 V 27500
- تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +
Astra 19E – 12012 V 29500
- تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France
Astra 19.2°E-12581 V 22000
- تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France
Astra 19E – 11856 V 27500
- تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2
Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
- تردد قناة Eurosport 2 Deutschland
Astra 19E – 12721 H 23500
- تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +
Astra 19E – 12402 V 27500
- تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD
Hotbird 13°E-11258 H 27500
- تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol
Hotbird 13°E -11240 V 27500
- تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol
Houtbird 13E – 10796 V 27500
- تردد قناة اورتيم – ORTM
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
- تردد قناة اورتب – ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
- تردد قناة UBC TV Uganda
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
- تردد قناة RTS1
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
- تردد قناة TPA1
NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA
Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band
- تردد قناة Tv TOGO HD
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band
Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band
Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa
- تردد قناة Canal 2 International
Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5
SES 22°W 10986 V 30000 5/6
- تردد قناة TVGE Internacional
Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4
- تردد قناة Metro TV
NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8
- تردد قناة RTG
Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2
- تردد قناة GRTS Gambia
Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA
- تردد قناة TV Mocambique 1
Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
- تردد قناة RTG Guinea
Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band
- تردد قناة ZNBC TV 1
Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band
- تردد قناة EuroSport Deutschland
Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
- تردد قناة Tele Congo
Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara
Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band
Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band
GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA
- تردد قناة RTB TV
Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band
فى متابعة مستمرة والبحث باستمرار عن قنوات أخرى تذيع كاس امم افريقيا مجانا نايل سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى و سنتابع معكم تحديث القمال بجميع قنوات مجانية تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا خلال الأيام القادمة فقط إحفظ رابط المقالة فى مفضلتك و شرفنا بالزيارة لمعرفة الجديد.
التعليقات