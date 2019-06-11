شاهد بطولة كأس الامم الافريقية 2019 على هذه القنوات المجانية و شجع بلدك

يبحث عشاق الكرة ومتابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المجانية التي ستقوم بنقل وإذاعة بطولة كأس الامم الافريقية 2019 التي ستنطلق في مصر خلال أسبوعين، حيث من المقرر أن يتم افتتاح البطولة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي بالمباراة التي ستشهد مواجهة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وينتظر الملايين من متابعي الكرة في مصر هذا الحدث لمتابعة المباريات وتشجيع الفراعنة في البطولة.
القنوات الناقلة بطولة كأس الامم الافريقية 2019
يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر ابتداءًا من 21 يونيو الجاري، 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب داخل جمهورية مصر العربية في ثلاث محافظات مختلفة “القاهرة والإسكندرية والسويس” وحرصت عدد من القنوات التي تبث بصورة مجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة على إذاعة المباريات لكل عشاق ومتابعي الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، ونقدم لكم في الجدول التالي أسماء القنوات وتردداتها:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|قناة التشاد
|Nilesat 201
|12054
|V
|27500
|قناة بين سبورت الفرنسية 1و2
|Astra 19E
|11538
|V
|27500
|قناة ديكال بلوس
|DECALE + Astra 19E
|12012
|V
|29500
|قناة يورو سبورت 2 فرنسا
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E
|12581
|V
|22000
|قناة يورو سبورت 2
|EuroSport2 Eutelsat 7°E
|11513
|H
|29900 – CW-Digiturk
|قناة سبورت بلوس
|SPORT + Astra 19E
|12402
|V
|27500
|قناة يورو سبورت 2 اتش دى
|هوت بيرد 13°E
|11258
|H
|27500
|قناة اورانج سبورت بول
|Orange Sport Pol Houtbird 13E
|10796
|V
|27500
|قناة اورتيم ORTM
|Eutelsat 5°W
|12690
|V
|30000
|Eutelsat 7°E
|10721
|H
|22000
|Intelsat 24.5°W-
|11675
|V
|27500
|Intelsat 31.5°W
|12340
|V
|2121
|قناة اورتب ORTB
|Eutelsat 5°W
|12690
|V
|30000
|قناة UBC TV Uganda
|Intelsat 64.2°E
|3654
|R
|5632
|قناة RTS1
|Eutelsat 5°W
|12690
|V
|30000
|Eutelsat 7°E
|11721
|H
|22000
|Eutelsat 7°E
|12728
|V
|30000
|Eutelsat 16°E
|10804
|H
|30000
قناة تايم سبورت عبر قمر نايل سات الصناعي
كما يمكن متابعة كافة الاستديوهات التحليلية للمباريات من خلال قناة تايم سبورت التي تم إطلاقها مؤخرًا لتغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية وتبث القناة المباريات على التليفزيونات الأرضية العادية كما تقدم استديوهات تحليلة على شاشة التليفزيون عبر قمر نايل سات الصناعي، ويمكنكم مشاهدة القناة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذا التردد:
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|قناة تايم سبورت
|نايل سات
|11449 أفقي
|27500
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