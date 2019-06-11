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شاهد بطولة كأس الامم الافريقية 2019 على هذه القنوات المجانية و شجع بلدك

كتب رضا عليفي آخر تحديث
شاهد بطولة كأس الامم الافريقية 2019 على هذه القنوات المجانية و شجع بلدك

يبحث عشاق الكرة ومتابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المجانية التي ستقوم بنقل وإذاعة بطولة كأس الامم الافريقية 2019 التي ستنطلق في مصر خلال أسبوعين، حيث من المقرر أن يتم افتتاح البطولة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي بالمباراة التي ستشهد مواجهة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وينتظر الملايين من متابعي الكرة في مصر هذا الحدث لمتابعة المباريات وتشجيع الفراعنة في البطولة.

القنوات الناقلة بطولة كأس الامم الافريقية 2019

يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر ابتداءًا من 21 يونيو الجاري، 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب داخل جمهورية مصر العربية في ثلاث محافظات مختلفة “القاهرة والإسكندرية والسويس” وحرصت عدد من القنوات التي تبث بصورة مجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة على إذاعة المباريات لكل عشاق ومتابعي الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، ونقدم لكم في الجدول التالي أسماء القنوات وتردداتها:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
قناة التشاد Nilesat 201 12054 V 27500
قناة بين سبورت الفرنسية 1و2 Astra 19E 11538 V 27500
قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E 12012 V 29500
قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E 12581 V 22000
قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E 11513 H 29900 – CW-Digiturk
 قناة سبورت بلوس SPORT + Astra 19E 12402 V 27500
قناة يورو سبورت 2 اتش دى هوت بيرد 13°E 11258 H 27500
قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E 10796 V 27500
قناة اورتيم  ORTM Eutelsat 5°W 12690 V 30000
Eutelsat 7°E 10721 H 22000
Intelsat 24.5°W- 11675 V 27500
Intelsat 31.5°W 12340 V 2121
قناة اورتب ORTB Eutelsat 5°W 12690 V 30000
قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E 3654 R 5632
قناة RTS1 Eutelsat 5°W 12690 V 30000
Eutelsat 7°E 11721 H 22000
Eutelsat 7°E 12728 V 30000
Eutelsat 16°E 10804 H 30000

قناة تايم سبورت عبر قمر نايل سات الصناعي

كما يمكن متابعة كافة الاستديوهات التحليلية للمباريات من خلال قناة تايم سبورت التي تم إطلاقها مؤخرًا لتغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية وتبث القناة المباريات على التليفزيونات الأرضية العادية كما تقدم استديوهات تحليلة على شاشة التليفزيون عبر قمر نايل سات الصناعي، ويمكنكم مشاهدة القناة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذا التردد:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز
قناة تايم سبورت نايل سات 11449 أفقي 27500

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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