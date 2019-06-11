شاهد بطولة كأس الامم الافريقية 2019 على هذه القنوات المجانية و شجع بلدك

يبحث عشاق الكرة ومتابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المجانية التي ستقوم بنقل وإذاعة بطولة كأس الامم الافريقية 2019 التي ستنطلق في مصر خلال أسبوعين، حيث من المقرر أن يتم افتتاح البطولة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي بالمباراة التي ستشهد مواجهة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وينتظر الملايين من متابعي الكرة في مصر هذا الحدث لمتابعة المباريات وتشجيع الفراعنة في البطولة.

القنوات الناقلة بطولة كأس الامم الافريقية 2019

يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر ابتداءًا من 21 يونيو الجاري، 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب داخل جمهورية مصر العربية في ثلاث محافظات مختلفة “القاهرة والإسكندرية والسويس” وحرصت عدد من القنوات التي تبث بصورة مجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة على إذاعة المباريات لكل عشاق ومتابعي الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، ونقدم لكم في الجدول التالي أسماء القنوات وتردداتها:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز قناة التشاد Nilesat 201 12054 V 27500 قناة بين سبورت الفرنسية 1و2 Astra 19E 11538 V 27500 قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E 12012 V 29500 قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E 12581 V 22000 قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E 11513 H 29900 – CW-Digiturk قناة سبورت بلوس SPORT + Astra 19E 12402 V 27500 قناة يورو سبورت 2 اتش دى هوت بيرد 13°E 11258 H 27500 قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E 10796 V 27500 قناة اورتيم ORTM Eutelsat 5°W 12690 V 30000 Eutelsat 7°E 10721 H 22000 Intelsat 24.5°W- 11675 V 27500 Intelsat 31.5°W 12340 V 2121 قناة اورتب ORTB Eutelsat 5°W 12690 V 30000 قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E 3654 R 5632 قناة RTS1 Eutelsat 5°W 12690 V 30000 Eutelsat 7°E 11721 H 22000 Eutelsat 7°E 12728 V 30000 Eutelsat 16°E 10804 H 30000

قناة تايم سبورت عبر قمر نايل سات الصناعي

كما يمكن متابعة كافة الاستديوهات التحليلية للمباريات من خلال قناة تايم سبورت التي تم إطلاقها مؤخرًا لتغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية وتبث القناة المباريات على التليفزيونات الأرضية العادية كما تقدم استديوهات تحليلة على شاشة التليفزيون عبر قمر نايل سات الصناعي، ويمكنكم مشاهدة القناة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذا التردد: