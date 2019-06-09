تشغيل تردد قناة تايم سبورت على النايل سات “Time Sport” لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالمجان ومتابعة اخبار الكورة كل يوم

تردد قناة تايم سبورت Time sport مباشر على على النايل سات هى ما يبحث عنه ينتظر عشاق الكرة في مصر والوطن العربي لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها في مصر، وسنتابع معكم تردد القناة ” Time Sport” وطريقة تشغيلها من خلال الارسال الارضي المصري او من خلال القمر الصناعى النايل سات لمتابعة جميع مباريات البطولة مجانا بدون أي اشتراك.

يشارك في البطولة 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات جاء في المجموعة الأولى كل من “مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وزيمبابوي”، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات “نيجيريا، وغينيا ومدغشقر وبوروندي”، والمجموعة الثالثة جاء ضمنها منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا بينما تضم المجموعة الرابعة كل من المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، وتضم المجموعة الخامسة تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا، وتضم المجموعة السادسة الكاميرون، غانا، بنين، وغينيا بيساو،وسوف نوفر لكم تردد قناة تايم سبورت الناقلة للبطولة.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة بطولة كأس الأمم الأفريقية

تستضيف ملاعب جمهورية مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية ابتداء من 12 يونيو القادم حتى 19 يوليو، وجاء ذلك بعد عدم جاهزية البنية التحتية بالكاميرون مما أضطر على خروج البطولة من أراضيها لتدخل في الأراضي المصري، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب داخل محافظات مصر وهما استاد القاهرة الدولى والدفاع الجوى و استاد السلام بمحافظة القاهرة و استاد الاسكندرية و استاد السويس و واستاد الاسماعيلية.

حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الافريقية

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا موقع “تذكرتي” لتوفير إمكانية حجز تذاكر المباريات من خلاله ويتم الشراء أون لاين من الموقع ومن ثم الذهاب إلى منافذ استلام التذاكر لاستلامهم وقد حددت اللجنة عدد من المنافذ وجاءت كالتالي:

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة – مدينه نصر – التجمع – الرحاب – الدقى – وسط البلد- الزمالك -المنيل – العباسيه – شبرا – 6 اكتوبر – الهرم – المعادى – المقطم -” الاسكندريه – الإسماعليه – السويس).

الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبى المعادى – نادى منتخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحى السادس بأكتوبر – نادى اصحاب الجياد بسموحه – نادى الشمس.

قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا

سوف تذاع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على مجموعة قنوات Bein sports القطرية، وهي الناقل الحصري للمباريات، كما تم إطلاق قناة جديدة مصرية لمساعدة المصريين على متابعة البطولة ومشاهدتها دون الحاجة لدفع اشتراكات حيث تبث قناة “تايم سبورت” عبر شبكة التليفزيون الأرضي من خلال “إريال” عادي بضبط أجهزة الاستقبال على تردد UHF 32 كما تبث عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية غير مشفرة من خلال تردد 11449.

تردد قناة تايم سبورت نايل سات Time Sport اسم القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز تايم سبورت نايل سات 11449 أفقي 27500

طريقة تشغيل قناة تايم سبورت على التلفزيون

أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام المصري من خلال فيديو كيفية تشغيل قناة تاين سوبرت واستقبال البث الأرضي فتابعوا الاتى:-

كيفية تشغيل قناة Time Sport على مختلف الاجهزة لاستقبال البث الارضي

يستطيع أى شخص مشاهدة القناة على التردد الأرضى يجب استقبال بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر، ونعرض فى السطور التالية خطوة بخطوة كيفية استقبال القناة الأرضية بجودة عالية على جهاز التليفزيون مهما كان نوعه..

استقبال البث الأرضي على التلفزيونات التقليدية

– يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق “الإريال” القديم الذى يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة. – يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

استقبال البث الأرضي على الشاشات الحديثة

– يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون. – إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.

طريقة تشغيل قناة Time Sport

** إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

– قم بتركيب الهوائى الأرضى “الأريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك. – وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بالشاشة RF. – ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى. – عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التى استقبلتها. ** إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

– يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT” أو “DVBT2” ركب الهوائى الأرضى “الأريال” ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك. – وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF – وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI – ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي. – عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التى استقبلتها.

قناة تايم سبورت مباشر