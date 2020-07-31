إصدار نسخة WhatsApp التجريبية يوفر تحديثين جديدين .. كتم المحادثات للأبد و الرسائل ذاتية التدمير

واصل تطبيق واتساب للمراسلات الفورية الأشهر على مستوى العالم، والذي يفوق المستخدمين له الملياري شخص، تحديثاته وتوفير مزايا وخصائص جديدة لينافس أقوى تطبيقات التراسل الشهيرة، وليكون أكثر فاعلية لدى المستخدمين، حيث إصدار نسخة WhatsApp التجريبية تحتوي على ملامح تحديثين جديدين أولهما كتم المحادثات للأبد، والتي تتيح للمستخدم تجاهل الدردشات، والثاني الرسائل ذاتية التدمير.

إصدار نسخة WhatsApp التجريبية

التحديثين الجديدين

التحديثين الجديدين الذي يوفرهما تطبيق واتساب التجريبي هما :

الرسائل ذاتية التدمير

بعض الأشخاص المستخدمين لتطبيق واتساب قد يرغبون في إرسال محتوى حساس ويخضون نسيان حذفه لاحقًا، فقد يكون من المفيد لهؤلاء استخدام ميزة الرسائل ذاتية التدمير Expiring messages ، التي تسمح بإرسال نصوص تختفي تلقائيًا من نفسها بعد مرور فترة زمنية محددة.

وفي الوقت الراهن هذه الميزة حدد تلك الفترة سلفًا بمقدار أسبوع، ولا يبدو أن التطبيق سيمح للمستخدم التحكم بالتوقيت المرغوب فيه للحذف الذاتي للرسائل، ولكنه يعمل على تطوير هذه الميزة، والتي ستكون متاحة حسب التقارير للمحادثات الفردية والجماعية على حد سواء.

كتم المحادثات للأبد

والميزة الثانية الجديدة وفقًا لموقع WABetaInfo التي يعمل عليها واتساب وهي إتاحة إمكانية المستخدم كتم جهات الاتصال، والمجموعات بشكل دائم، حيث تشير لقطة الشاشة كما في الصورة المرفقة أدناه، إلى أن خيار دائمًا سيحل بدلًا من خيار عام واحد

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