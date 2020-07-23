تطبيق واتساب WhatsApp يتيح في النسخة التجريبية بيتا العمل على أجهزة متعددة

تطبيق واتساب WhatsApp للمراسلات الفورية الأشهر عالميًا ، يعمل وفقًا للتقارير في الآونة الأخيرة على دعم إمكانية استخدام التطبيق على أجهزة متعددة ، وعلى الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي بشأن هذه الميزة بعْد ، فقد أظهرت النسخة التجريبية بيتا هذه الميزة، وفي تقرير لموقع WAbetainfo المتخصص لنشر أخبار واتساب ذكر أن التحديث الأخير للتطبيق المملوك من قبل شركة فيسبوك يظهر التطبيق يصمم واجهة للمستخدم يتيح له إمكانية إدارة جميع الأجهزة المتعددة التي يعمل عليها التطبيق.

تطبيق واتساب WhatsApp

خصائص الميزة الجديدة

وبموجب الميزة الجديدة سوف تشهد الأيام المقبلة حصول المستخدم لتطبيق واتساب ليس فقط تشغيله على أحهزة متعددة وحسب ، بل الحصول على خيار إدارة هذه الأجهزة المرتبطة أيضًا، وهذا الخيار حسبما أظهرته صورة شاركها موقع WAbetainfo ، سيكون متاحًا في قائمة الإعدادات بحيث عند النقر على خيار Linked Devices سوف تظهر الأجهزة المرتبطة بالحساب والمدة الزمنية التي استغرقها ، إضافة لحصول المستخدم على خيار الخروج من أحد الاجهزة او إضافة جهاز جديد.

التحديث الجديد يتيح 4 أجهزة مختلفة باستخدام حساب واحد

ميزة استخدام الأجهزة المتعددة سوف تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى 4 أجهزة مختلفة باستخدام حساب واحد وهذا يعني يمكن للمستخدم استخدام واتساب من على :

الآيباد iPad .

ماك بوك “MacBook ” .

آيفون iPhone.

ويمكن ذلك في نفس الوقت دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة لجميع الأجهزة.

ويمكن للمستخدمين رؤسة التحديث الجديد على مختبري الإصدار التجريبي من Android 2.20.196.8 ، وعلى من لا يرغب في التجريب من المستخدمين عليهم الانتظار إلى حين طرح التحديث بشكل رسمي.

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