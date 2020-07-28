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بخدعة بسيطة يمكن لمستخدمي واتساب إرسال ملفات كبيرة تتجاوز 16 ميغابايت

بواسطة سمير زيادة
بخدعة بسيطة يمكن لمستخدمي واتساب إرسال ملفات كبيرة تتجاوز 16 ميغابايت بخدعة بسيطة يمكن لمستخدمي واتساب إرسال ملفات كبيرة تتجاوز 16 ميغابايت

يعتبر تطبيق واتساب WhatsApp للمراسلات الفورية الأكثر شهرة في العالم ويتمتع بشعبية كبيرة، حيث يبلغ عدد المستخدمين للتطبيق ما يفوق 2 مليار شخص، وذلك  لسهولة استخدامه، ويمتاز بالعديد من المزايا التي تتيح للمستخدمين من مشاركة أرائهم وأفكارهم مع الاصدقاء أو الأهل، إضافة إلى إمكانية إرسال المستندات باكثر من صيغة مثل PDF أو ملف  Excel، في حين الوسائط يشترط لإمكانية إرسالها أن لا يتجاوز حجم مقطع الفيديو 16 ميغابايت، وإذا حاول المستخدم إرسال ملف أكبر من هذا الحد، فسيعرض له التطبيق رسالة تفيد بعدم إمكانية ذلك.

1 واتساب
2 طريقة إرسال ملفات كبيرة

واتساب

بخدعة بسيطة يمكن لمستخدمي واتساب إرسال ملفات كبيرة تتجاوز 16 ميغابايت
بخدعة بسيطة يمكن لمستخدمي واتساب إرسال ملفات كبيرة تتجاوز 16 ميغابايت

طريقة إرسال ملفات كبيرة

كشف موقع ” HT tech” عن خدعة بسيطة وسهلة كبديل لمشاركة الملفات الكبيرة والتي تتجاوز 16 ميغابايت ، وهي الاستعانة بـ “جوجل درايف” وفيما يلي طريقة إرسال الملفات الكبيرة على WhatsApp باتباع الخطوات التالية:

  • قم بفتح جوجل درايف Google Drive.
  • يوجد في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة أيقونة زائد، اضغط عليها.
  • اضغط على تحميل ملف، ثم فتح.
  • بمجرد انتهاء حميل الملف، سيظهر الملف في الأعلى في تطبيق جوجل درايف Google Drive.
  • يوجد نقاط ثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الملف، اضغط عليها.
  • ثم اضغط على خيار نسخ الرابط Copy Link.
  • قم بفتح واتس آب، ثم اختر جهة الاتصال التي تريد مشاركة الرابط معها، وثم ارسال.

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سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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