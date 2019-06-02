تردد قناة روتانا خليجية Rotana Khalijiah الجديد لمشاهدة أبرز الأعمال الفنية

تردد قناة روتانا خليجية Rotana Khalijiah هي قناة فنية سعودية منوعة تأسست عام 2005 تقوم بعرض فن وتراث الشعب السعودي والخليجي, كما أنها من ضمن شيكة قنوات روتانا والتي تشمل عدة قنوات منوعة منها قناة (روتانا سينما, روتانا أفلام, روتانا كلاسيك, روتانا دراما), يشاهدها عدد كبير من عشاق الفن والتراث الفني من مختلف الأنحاء, كما أن قناة روتانا خليجية تعرض مجموعة كبيرة من البرامج التي تحيي التراث السعودي والخليجي بجانب الأفلام والمسلسلات الخليجية, كانت في أوائل إنطلاقها تختص بعرض الحفلات والأغاني الخليجية والعربية الخاصة ومع مرور الوقت قامت قناة روتانا خليجية بتغير إتجاها وقدمت الأفلام والمسلسلات الخليجية المنوعة لباقة من أروع الفنانين.

تردد قناة روتانا خليجية Rotana Khalijiah

تميزت قناة روتانا خليجية بمواصفات حققت من خلالها شهرة عالمية وجمهور كبير من محبي التراث الخليجي, عرضت البرامج المتنوعة في مجالات متعددة منها الدينية, الثقافية, الإجتماعية, السياسية,الرياضية, لباقة من أبرز الإعلاميين ومقدمي البرامج, حرصها الدائم على نشر الثقافة والتراث السعودي والخليجي بين متابعيها, تقدم ما يلبي إحتياجات عدد كبير من مشاهديها, تمسكها الكبير بهويتها السعودية ورصد كافة المشاكل المجتمعية ومناقشتها من خلال برامجها, تقديمها لمحتوى هادف خالي من الألفاظ المسيئة حتى لا يتضرر مشاهديها, إستخدامها لأحدث التقنيات المتطورة لضمان جود وسرعة بثها على مدار اليوم وشاهد ايضا تردد قناة ام بي سي أكشن Action الجديد لمشاهدة أقوى الأفلام

برامج قناة روتانا خليجية

برنامج اتجاهات وهو برنامج حواري تقدمه الإعلامية نادين بدر.

طارق شو وهو برنامج توك شو ساخر يقدمه الإعلامي طارق حربي.

برنامج كورة وهو برنامج رياضي يقدمه الإعلامي خالد الشنيف.

برنامج يا هلا وهو برنامج إجتماعي

برنامج سيدتي وهو برنامج يناقش كل ما يهم المرأة.

برنامج دينا قيما وهو برنامج ديني يقدمه الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وغيرهم من الرامج الأخرى.

كما عرضت قناة روتانا خليجية مجموعة من أبرز المسلسلات والأفلام العربية والخليجية لكبار الفنانين كما يمكن لمحبي القناة مشاهدة كل ما تقدمه من أفلام ومسلسلات وأيضا برامج من خلال البث المباشر للقناة أون لاين .

تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11295 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 11843 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 10890 (H) 27500 – 3/4 HD

الجدير بالذكر أن قناة روتانا خليجية تهتم فقط بالشأن الخليجي ويظهر ذلك جلياً من المسلسلات الخليجية على شاشة القناة بالإضافة إلي البرامج الحوارية والإخبارية المهتمة بالمواطن الخليجي.