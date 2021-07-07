خبراء يحذرون من تطبيقات تسرق بيانات حسابات فيسبوك على أندرويد .. فما هي؟

اكتشف خبراء مشرفون على برمجيات Dr. Web وجود تطبيقات تسرق حسابات “فيسبوك” على أجهزة أندرويد، وحذروا من خطورة هذه التطبيقات التي كانت تُحمل على الهواتف الذكية عبر متجر جوجل الإلكتروني، ويتم استغلالها من قبل هاكرز وقراصنة الإنترنت في سرقة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابات الضحايا على تطبيق فيسبوك في أجهزة الأندرويد، بما فيها البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تطبيقات تسرق بيانات حسابات فيسبوك

آلية عمل تطبيقات تسرق بيانات حسابات فيسبوك

وأوضح الخبراء آلية عمل هذه التطبيقات والتي تم تحميلها أكثر من 5.8 مليون مرة من قبل مستخدمي هواتف أندرويد، حيث تظهر للمستخدم دعايات وإعلانات معينة، وتطلب من المستخدم في حال رغبته التخلص من ظهور هذه الإعلانات تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر حسابات “فيسبوك”، وبذلك تحصل على بيانات تلك الحسابات من خلال برمجيات JavaScript.

ولدى اكتشاف خبراء برمجيات Dr. Web مدى خطورة هذه التطبيقات أبلغوا شركة جوجل بشأنها ، والتي بدورها قامت بحذف بعض من هذه التطبيقات من متجر ها الإلكتروني على الفور، أو منع بعضها من العمل على أجهزة أندرويد.

أبرز تطبيقات تسرق بيانات حسابات فيسبوك

وشملت التطبيقات التي تم التحذير من خطورتها هذه القائمة:

PIP Photo

Processing Photo

Inwell Fitness

Rubbish Cleaner

Rubbish Cleaner

App Lock Keep

App Lock Manager

Horoscope Pi

Lockit Master

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