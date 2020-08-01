سامسونغ تطلق قريبًا الساعة المرتقبة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية .. تسريب يكشف المواصفات والميزات

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، الرائدة والشهيرة في صناعة الإلكترونيات والأجهزة الذكية، إطلاق عدد من الأجهزة الجديدة في الـ5 من أغسطس الجاري، ومن بينها الساعة المرتقبة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية، التي تعتبر حسب التسريبات للأجهزة المحتمل إطلاقها الأكثر تصورًا ، وكان آخر التسريبات حول الساعة الذكية ومواصفاتها ومميزاتها التي أطلقها المدون التقني إيفان بلاس ، عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وتضمنت المواصفات، تصميما محسّنًا وبعض الميزات التي تم تطويرها عن نظيرتها Galaxy Watch 2.

ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية

المواصفات والمميزات

وفقًا لما كشفه المدون إيفان بلاس تشتمل قائمة المواصفات للساعة المرتقبة الذكية ما يلي:

ستأتي الساعة بحجمين ولكل منهما خيارات Bluetooth + Wi-Fi، و Bluetooth + Wi-Fi + LTE ، وهما:

الحجم الأكبر: بحجم 45 مم ، وبشاشة سوبر أموليد 1.4 بوصة، وتأتي حسب الصورة المنشورة مصنعة بسوار من التيتانيوم، وهي المرة الأولى التي تستخدم سامسونغ هذه المواد في صناعة الساعة الذكية. الحجم الأصغر: بحجم 41 مم، و بشاشة 1.2 بوصة.

تأتي الساعة الجديدة بتقنية GPS.

ومن مميزاتها أيضًا مقاومة الماء IP68.

تأتي الساعة بإطار دوار فعلي ، وهو ما يتطلع إليه العملاء بشكل كبير.

وأشارت التسريبات إلى أن شراء الساعة المنتظرة سيكون متاحًا بعد وقت قصير من إطلاقها رسميًا والمتوقع ان يتم في الـ5 من أغسطس ، واما الأسعار المتوقعة فتبدأ من 349 دولارًا للطراز 41 ملم ، و 399 دولارًا للطراز 45 ملم.

كما ويتزامن إطلاق ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية مع الاعلان عن عدد من الأجهزة الأخرى مثل:

Galaxy Note 20 .

Galaxy Z Fold 2 .

Galaxy Tab S7 .

Galaxy Buds Live .

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