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سامسونغ تطلق قريبًا الساعة المرتقبة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية .. تسريب يكشف المواصفات والميزات

بواسطة سمير زيادة
ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية تسريب مواصفات ساعة Samsung Galaxy Watch 3

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، الرائدة والشهيرة في صناعة الإلكترونيات والأجهزة الذكية، إطلاق عدد من الأجهزة الجديدة في الـ5 من أغسطس الجاري، ومن بينها الساعة المرتقبة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية، التي تعتبر حسب التسريبات للأجهزة المحتمل إطلاقها الأكثر تصورًا ، وكان آخر التسريبات حول الساعة الذكية ومواصفاتها ومميزاتها التي أطلقها المدون التقني إيفان بلاس ، عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وتضمنت المواصفات، تصميما محسّنًا وبعض الميزات التي تم تطويرها عن نظيرتها Galaxy Watch 2.

1 ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية
2 المواصفات والمميزات

ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية

مواصفات ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية
ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية

المواصفات والمميزات

وفقًا لما كشفه المدون إيفان بلاس تشتمل قائمة المواصفات للساعة المرتقبة الذكية ما يلي:

  • ستأتي الساعة بحجمين  ولكل منهما  خيارات Bluetooth + Wi-Fi،  و Bluetooth + Wi-Fi + LTE ، وهما:
  1. الحجم الأكبر: بحجم 45 مم ، وبشاشة سوبر أموليد  1.4 بوصة، وتأتي حسب الصورة المنشورة مصنعة بسوار من التيتانيوم، وهي المرة الأولى التي تستخدم سامسونغ هذه المواد في صناعة الساعة الذكية.
  2. الحجم الأصغر: بحجم 41 مم، و بشاشة 1.2 بوصة.
  • تأتي الساعة الجديدة بتقنية  GPS.
  • ومن مميزاتها أيضًا مقاومة الماء IP68.
  • تأتي الساعة بإطار دوار فعلي ، وهو ما يتطلع إليه العملاء بشكل كبير.

وأشارت التسريبات إلى أن شراء الساعة المنتظرة سيكون متاحًا بعد وقت قصير من إطلاقها رسميًا والمتوقع ان يتم في الـ5 من أغسطس ، واما الأسعار المتوقعة فتبدأ من  349 دولارًا للطراز 41 ملم ، و 399 دولارًا للطراز 45 ملم.

كما ويتزامن إطلاق ساعة Samsung Galaxy Watch 3 الذكية مع الاعلان عن عدد من الأجهزة الأخرى مثل:

  • Galaxy Note 20 .
  • Galaxy Z Fold 2 .
  • Galaxy Tab S7 .
  • Galaxy Buds Live .

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سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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