س و ج .. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وموعد ورابط ظهورها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يترقب جميع الطلبة وأولياء الأمور ظهورها، لأنها تحدد مستقبل الطالب، فبناءً على نتيجة الدبلوم الفني، يتحدد دخوله إلى كلية أو معهد ليكمل دراسته الجامعية، أو قد يكون مجموعه غير مناسب ولا يتمكن من ذلك، ولحسن الحظ تهتم الدولة المصرية تلك الأيام بطلبة الدبلومات الفنية، فهم قاطرة التنمية في مصر، التي تحاول محاكاة الأنظمة الأوروبية في التعليم الفني، كما تم إنشاء الجامعات التكنولوجية خصيصًا لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية، ويمكنهم من خلالها الحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتوراه، نحن نقدر قلق أبناءنا الطلبة وأولياء أمورهم، لذا نقدم لكم هذا التقرير الذي يمكنكم من خلاله الحصول على إجابات تغطي جميع أسئلتكم، فتابعوا معنا التقرير التالي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

س و ج عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

س: متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية؟

ج: تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 آخر يونيو أو أول يوليو على أقصى تقدير.

س: كيف يتم التصحيح في كنترولات الدبلومات الفنية؟

ج: يقوم كل مصحح بتصحيح مجموعة من أوراق الإجاية يوميًا، ثم يقوم المراجعة بمراجعة الدرجات على مرآة كراسة الإجابة للتأكد من أن الدرجات المرصودة داخل كراسة الإجاية هي المكتوبة على المرآة الخارجية، وفيما بيتعلق بتقدير الدرجات، فهناك توصيات بالانحياز إلى مصلحة الطالب ولا نبخسه حقه.

س: كيف أعرف أن النتيجة قد ظهرت؟

ج: يمكنك حفظ المقال في المفضلة ومتابعة التحديثات، كما يمكنك ترك رقم جلوسك والشعبة، وفور ظهور النتيجة سنوافيكم بها، وسيصلك إشعار بالرد على تعليقك من خلال الإيميل الخاص بك.

س: هل يمكنني تقديم تظلم على النتيجة؟

ج: نعم، بعد ظهور النتيجة يتم فتح باب التظلمات، ويمكنك تقديم تظلم مقابل 100 جنيهًا عن كل مادة يتم دفعها في البنك الأهلي أو بنك مصر، ثم تتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها لتقديم التظل والكشف عن ورقة إجابتك، وإذا كان لك درجات ستحصل عليها بإذن الله.

س: متي يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية؟

ج: يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة.

س: متى تبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية؟

ج: تبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية آخر يوليو القادم، وسنوافيكم بالموعد بالضبط فور صدور الموعد الرسمي لامتحانات الدور الثاني.

س: كيف أعرف الكلية أو المعهد الذي سألتحق به؟

ج: يمكنك بعد صدور نتيجة الدبلومات الفنية الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية تنسيق الدبلومات الفنية، للتعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والتعرف على الحد الأدنى لدخول الكليات والمعاهد عام 2018 والأعوام السابقة، أما تنسيق الدبومات الفنية 2019 فسنوافيكم به فور الإعلان عن نتيجته.

س: ما هي المعادلة وهل يمكنني دخول الجامعة؟

ج: يمكنك بالفعل الحصول على شهادة معادلة من خلال مذاكرة 5 مواد خلال 3 شهور، وكل ما هو مطلوب منك هو النجاح، وبعدها سيمكنك الالتحاق بإحدى الكليات على حسب تخصصك.

س: هل يمكنني أن أدخل كلية الهندسة من الدبلوم الفني؟

ج: إذا كان مجموعك يسمح بذلك هناك بالفعل بعض كليات الهندسة التي تقبل طلية الدبلومات الفنية، أما إذا لم يسمح مجموعك يمكنك الحصول على شهادة المعادلة التي سبق وأن أشرنا إليها، أو عليك الحصول على درجة الامتياز في معهد فني صناعي الدراسة فيه عامين، وبعدها يمكنك الالتحاق بكلية الهندسة بإذن الله.

س: إذا دخلت امتحانات الدور الثاني، فهل سيكون لي نصيب من تنسيق الدبلومات الفنية 2019؟

ج: نعم التنسيق يظل مستمر حتى ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، ولكن بالطبع ستكون الأماكن الشاغرة في الجامعات أقل.