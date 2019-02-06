نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول برقم الجلوس والاسم عبر الشرقية توداي

ينتظر بفارغ صبر طلاب الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 2019 حيث ظهرت النتيجة في العديد من محافظات الجمهورية منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية .. الخ، ومن المفترض أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية خلال الساعات القادمة ليوم الأربعاء وذلك فور عودة الدكتور محمود غراب من بروكسيل العاصمة البلجيكية حيث يحضر غراب ممثلا عن مصر مؤتمر دولي في بروكسيل.

وبمجرد عودة غراب سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وسوف يتم الإعلان عنها رسميا اليوم الأربعاء خلال الساعات القليلة برقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول:

وبمجرد انتهاء اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية سوف يتم رفعها على مديرية التربية والتعليم بالشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” محافظة الشرقية الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الغربية .. الدقهلية .. الإسماعيلية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

كل ما عليك عزيزي الطالب الدخول لموقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية ثم أدخال رقم الجلوس الخاص بك ثم الضغط على بحث ، وسوف تظهر النتيجة في الحال في حالة وجود عطل فني بالموقع بسبب الضغط على الموقع عليك بالمحاولة اكثر من مرة ، أو يمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك اسفل هذا المقال وسوف يقوم موقع نجوم مصرية بالبحث عن النتيجة وار سالها لك عبر بريدك الإلكتروني ، وتتمنى أسرة الموقع دوام النجاح والتوفيق لا بنائها الطلبة.