كشف بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، حيث اعتمد السيد اللواء قاسم حسين محافظ مدينة المنيا اليوم نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح بلغت 73.74 %، بينما جاءت عدد الطلاب الأوائل هذا العام مرتفعة جداً عن الأعوام الماضية حيث حصل عدد 266 طالب وطالبة على الدرجات النهائية، ولهذا السيد المحافظ أعرب عن خالص التهاني للمتفوقين متنمنياً لجميع الطلاب التوفيق دائماً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

ظهرت رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا كما ظهرت في عدة محافظات مصر، ولمعرفة النتائج لحظة بلحظة نوفر لكم روابط الحصول على النتيجة عبر هذا المقال لتسهيل الأمور على حضراتكم,,ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

ننشر كشف بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة نتيجة الاعدادية 2019 محافظة المنيا

نتيجة الاعدادية المنيا

البوابة الالكترونية محافظة المنيا

أما عن بقية محافظات مصر للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية من خلال الروابط التالية:-

نتيجة الاعدادية الغربية ظهرت

نتيجة محافظة القليوبية ظهرت

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ظهرت

نتيجة محافظة الجيزة ظهرت

نتيجة محافظة الاسكندرية ظهرت

نتيجة محافظة شمال سيناء ظهرت

نتيجة محافظة جنوب سيناء ظهرت

نتيجة محافظة البحيرة قريباً

نتيجة محافظة الشرقية قريباً

نتيجة محافظة المنوفية ظهرت

نتيجة محافظة البحر الأحمر ظهرت

نتيجة محافظة بورسعيد ظهرت

نتيجة محافظة بني سويف ظهرت

نتيجة محافظة السويسظهرت

نتيجة محافظة الدقهلية ظهرت

نتيجة محافظة كفر الشيخ ظهرت

نتيجة محافظة سوهاج

نتيجة محافظة قنا

نتيجة محافظة أسوان ظهرت

نتيجة محافظة الفيوم

نتيجة محافظة دمياط ظهرت

نتيجة محافظة الأقصر ظهرت

نتيجة محافظة مطروح ظهرت