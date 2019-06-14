نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات عبر وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ، الدور الأول الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونياً برقم الجلوس، حيث أدى الطلاب والطالبات امتحانات نهاية العام لأول مرة بنظام التابلت فيما جاءت الامتحانات ميسرة دون حدوث أي شكوى من الصعوبة ومرت أعمال التصحيح بكل سلامة وجاري عمل مؤتمر صحفي ليتم إعلان تفاصيل النتائج رسمياً عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم لتكون متاحة عبر الإنترنت خلال الساعات القليلة القادمة.

تداول بعض الأشخاص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن نتيجة الصف الأول الثانوي أنها منخفضة جداً هذا العام، الأمر الذي أوضحه مسؤولون وزارة التربية والتعليم في الكنترول أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة وأن نتيجة أولى ثانوي نسبتها مرتفعة وجيدة أيضاً وعلى جميع الطلاب وأولياء الأمور الإطمئنان أن النتائج جيدة وسوف يتم إعلانها قريباً جداً.

وفي هذا الصدد ضمن نتائج امتحانات نهاية العام تعرف على :- نتيجة الدبلومات الفنية 2019 | نتيجة دبلوم (صناعي – تجاري – زراعي) عبر بوابة التعليم الفني

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب سوف يتم ظهورها خلال ساعات تابعونا من خلال الرابط المرفق ..نتمنى لجميع طلابنا الأعزاء النجاح والتوفيق.

يذكر أن طلاب أولى ثانوي أدوا امتحانات الترم الثاني بداية من يوم 19 مايو وانتهت يوم 1 يونيو الحالي على أن تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي هذه الأيام.