نتيجة الدبلومات الفنية 2019 | نتيجة دبلوم (صناعي – تجاري – زراعي) عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، دبلوم صناعي- تجاري – زراعي وذلك من خلال بوابة التعليم الفني برقم جلوس الطالب، فور اعتمادها رسميا من قبل السيد وزير التعليم الفني، وكان إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني عدد 757 ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن تكون النتيجة جاهزة عبر موقع مركز المعلومات بوابة التعليم الفني خلال الأيام القادمة.

وفي هذا الصدد ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الروابط التالية:

نتيجة الإعدادية 2019 في جميع المحافظات

نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019

نتيجة الابتدائية الأزهرية

بالإضافة إلى ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية لأبناؤنا في الخارج عبر رابط نتيجة شهادتي الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019 لـ أبناؤنا في الخارج برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني الدور الأول ، ننشر الاستعلام عن نتيجة دبلوم صناعي دبلوم زراعي و دبلوم تجاري برقم جلوس الطالب أو الطالبة عبر رابط بوابة التعليم الفني ، وتعد مرحلة الدبلومات من أهم المراحل التعليمية فيها يتخرج الطالب أو الطالبة ليبحث كليهم عن وظيفة أو يخوض مسار حياته على حسب ما يريد، وبعض الطلبة يتفوقون في مرحلة الدبلومات الفنية ودخول الكليات منها في حال الحصول على درجات عالية بحسب التنسيق، نتمنى لجميع أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.