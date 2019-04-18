الآن معرفة اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي وموعد الإدلاء بأصواتهم في جميع اللجان كل المحافظات

صرحت مؤخرا اللجنة العليا للإنتخابات والهيئة الوطنية للإنتخابات بقيادة السيد لاشين إبراهيم عم موعد استفتاء الدستور 2019 وأيضا طرق الاستعلام عن اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019 والإدلاء بأصواتهم بجميع اللجان الإنتخابية وذلك عن طريق عدة طرق وضعتها الهيئة للتعرف على مكان ومقر اللجنة الإنتخابية بالاسم والرقم القومي والتوجه إلى جميع اللجان الإنتخابية في جميع المحافظات والإدلاء بأصواتهم في جميع المواد المعدلة في الدستور لعام 2019 والتي بدورها تسعى لتحسين الدولة والصعود بها إلى محاكاة دول القمة، وتعديلات الدستور 2019 تتضمن تعديل فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات ويحق للرئيس الواحد الترشح فترتين فقط، وجود نائب لرئيس الجمهورية، تكوين مجلس شيوخ، زيادة دور المرأة في تمثيل البرلمان 25%، حق الفلاح والعامل في التواجد بمقاعد البرلمان.

معرفة اللجنة الإنتخابية 2019 بالاسم والرقم القومي

أعلن السيد لاشين إبراهيم عن كيفية الاستعلام بالرقم القومي والاسم للحصول على مكان اللجنة الإنتخابية لإستفتاء الدستور 2019، وتشتمل طرق الاستعلام على آليات مختلفة وأهمها :

الدخول عبر رابط الهيئة الوطنية للإنتخابات والاستعلام عن اللجنة الإنتخابية بالاسم والرقم القومي المكون من 14 رقم.

الاستعلام عن اللجنة الإنتخابية لإستفتاء الدستور 2019 عن طريق الخط الساخن 141.

أو يمكن لجميع المواطنين الاستعلام من خلال رسالة نصية لرقم 5151 تحمل الرقم القومي.

موعد استفتاء الدستور 2019 جميع المحافظات

يستطيع جميع المصريين الإدلاء بأصواتهم في تعديل مواد الدستور 2019 سواء المصريين المقيمن بمصر أو خارج مصر، وذلك خلال الفترة المحددة لكل منهما.

المصريين خارج مصر : 19و 20 و21 أبريل.

المصريين داخل مصر : 20 و21و 22 أبريل.

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