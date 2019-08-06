الأحوال المدنية .. كيفية إلغاء تصريح الحج إلكترونياً عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية

كيفية إلغاء تصريح الحج إلكترونياً ، أتاحت الأحوال المدنية إمكانية إلغاء تصريح الحج بطريقة إلكترونية عبر موقع أبشر وزارة الداخلية الذي يوفر عدة خدمات للمواطنين من أجل تسهيل الإجراءات الحكومية وإنهاؤها بسرعة وتشمل تلك الخدمات الإلكترونية حجز موعد من خلال رابط طريقة حجز موعد الأحوال المدنية عبر موقع أبشر الأحوال، وفيما يخص الأحوال أيضاً طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، حيث يضم موقع أبشر عدد كبير من الأمور الهامة التي تحتاج إلى متابعة مستمرة منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة وبالنسبة لما يخص استعادة مبلغ المدفوعات الحكومية من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية – أبشر وزارة الداخلية، وغيرها العديد من الخدمات والاستعلامات التي يهتم بها المواطن بشكل مستمر.

إلغاء تصريح الحج

بما أننا في موسم الحج 1440-1441 حيث فتحت وزارة الحج والعمرة التسجيل عبر رابط المسار الإلكتروني الذي من خلاله يتم حجز الحج عبر رابط تسجيل المسار الإلكتروني للحج الداخلي، كما حددت الأسعار التي تتضمن حملات وباقات موسم الحج والتفاصيل من خلال رابط اسعار حملات الحج الداخلي 1440 | أسعار أبراج منى – رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل، فيما بدأت المملكة في استقبال الحجاج من عدد من البلاد العربية لأداء مناسك الحج، وأتاحت خدمة إلغاء تصريح الحج في حالة رغبة الحج في ذلك إذا كان قبل تاريخ 7-12-1440 هو يكون إلكترونياً كما هو مبين أسفل، أما إذا كان بعد يوم 12 ذو الحجة فلابد من زيارة أي فرع للأحوال المدنية مع إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح.

كيفية إلغاء تصريح الحج إلكترونياً

كما ذكرنا يتم إلغاء تصريح الحج إلكترونياً في حالة أنه قبل تاريخ 7-12-1440هـ من خلال أبشر التالية:-