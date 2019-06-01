رسمياً | نتيجة الشهادة  الإعدادية 2019 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية، حيث تم اعتماد نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني من قبل السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بنسبة نجاح بلغت 76.5%، من عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الترم الثاني بالمحافظة والذين بلغوا 70.436 طالب وطالبة، تغيب منهم 83 طالب وطالبة، فيما جاءت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 60%.
حيث كرم السيد المهندس هشام السعيد الطلاب الأوائل والذين بلغ عددهم 12 طالب وطالبة، وذلك بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير.
ظهرت نتيجة الاعدادية 2019 في عدة محافظات في مصر ويمكنكم الاستعلام ومعرفة بقية النتائج حين ظهورها بالاسم ورقم الجلوس من خلال الروابط التالية:-
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الغربية
نتيجة محافظة الغربيةظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ظهرت
نتيجة محافظة الجيزة ظهرت
نتيجة محافظة شمال سيناء ظهرت
نتيجة محافظة جنوب سيناء
نتيجة محافظة البحيرة
نتيجة محافظة الشرقية
نتيجة محافظة المنوفية
نتيجة محافظة البحر الأحمر
نتيجة محافظة بورسعيد
نتيجة محافظة بني سويف
نتيجة محافظة السويس
نتيجة محافظة الدقهلية
نتيجة محافظة كفر الشيخ
نتيجة محافظة سوهاج
نتيجة محافظة قنا
نتيجة محافظة الفيوم
نتيجة محافظة دمياط
نتيجة محافظة الأقصر
نتيجة محافظة المنيا
نتيجة محافظة مطروح
وتتوالى كل محافظة في الإعلان عن نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني تباعاً، وعلى جميع ابنائنا الطلبة والطالبات متابعة الأخبار لحظة بلحظة وها نحن نشرنا لكم روابط مديريات التعليم الخاصة بكل محافظة على أن تتمكنوا من الحصول على نتائج نهاية العام بسهولة من خلال الدخول على رابط كل محافظة ومعرفة النتيجة سواء بالاسم ورقم الجلوس أو برقم الجلوس فقط.
التعليقات