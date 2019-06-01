رسمياً | نتيجة الشهادة  الإعدادية 2019 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية، حيث تم اعتماد نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني من قبل السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بنسبة نجاح بلغت 76.5%، من عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الترم الثاني بالمحافظة والذين بلغوا 70.436 طالب وطالبة، تغيب منهم 83 طالب وطالبة، فيما جاءت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 60%.

حيث كرم السيد المهندس هشام السعيد الطلاب الأوائل والذين بلغ عددهم 12 طالب وطالبة، وذلك بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير.

ظهرت نتيجة الاعدادية 2019 في عدة محافظات في مصر ويمكنكم الاستعلام ومعرفة بقية النتائج حين ظهورها بالاسم ورقم الجلوس من خلال الروابط التالية:-

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الغربية

نتيجة محافظة الغربيةظهرت

نتيجة محافظة القليوبية ظهرت

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ظهرت

نتيجة محافظة الجيزة ظهرت

نتيجة محافظة الاسكندرية ظهرت

نتيجة محافظة شمال سيناء ظهرت

نتيجة محافظة جنوب سيناء

نتيجة محافظة البحيرة

نتيجة محافظة الشرقية

نتيجة محافظة المنوفية

نتيجة محافظة البحر الأحمر

نتيجة محافظة بورسعيد

نتيجة محافظة بني سويف

نتيجة محافظة السويس

نتيجة محافظة الدقهلية

نتيجة محافظة كفر الشيخ

نتيجة محافظة سوهاج

نتيجة محافظة قنا

نتيجة محافظة الفيوم

نتيجة محافظة دمياط

نتيجة محافظة الأقصر

نتيجة محافظة المنيا

نتيجة محافظة مطروح

وتتوالى كل محافظة في الإعلان عن نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني تباعاً، وعلى جميع ابنائنا الطلبة والطالبات متابعة الأخبار لحظة بلحظة وها نحن نشرنا لكم روابط مديريات التعليم الخاصة بكل محافظة على أن تتمكنوا من الحصول على نتائج نهاية العام بسهولة من خلال الدخول على رابط كل محافظة ومعرفة النتيجة سواء بالاسم ورقم الجلوس أو برقم الجلوس فقط.