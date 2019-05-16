نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2019 الترم الثاني نهاية العام

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات، هو غرض جميع الطلاب في الفترة الحالية، وذلك بعد أن أتم جميع الطلاب في المدارس الاعدادية من الانتهاء من اختباراتهم هذا العام، وبعد أن أعلنت جميع المديريات التعليمية عن بداية أعمال التصحيح والمراجعة في الفترة الحالية، وأعلنوا مبدأيا عن الانتهاء من التصحيح والمراجعة في غضون أسبوع من الآن، لتصبح نتيجة الشهادة الاعدادية هي الأولوية والاهتمام الأكبر لطلاب وأولياء أمور الصف الثالث الاعدادي.
جدير بالذكر أن اهمية نتيجة الاعدادية تأتي من ارتباطها بدخول الثانوية العامة من عدمه، واستطاعة الطلاب من إكمال مسيرتهم التعليمية على مستوى أعلى، وإيمانا منا بهذه الأهمية، فسوف نقوم بمتابعة الحصول على النتيجة للشهادة الاعدادية بجميع المحافظات ( القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، الاسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، …. ).
نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2019
يقوم موقع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مواقع مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، بالتنسيق لعرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي هذا العام، وذلك بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وكيل وزارة المحافظة، والمحافظ المسؤول في كل محافظة، وسوف نقوم بمتابعة جميع المواقع التي تقوم بعرض النتيجة أولا بأول في هذا المقال.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات:
من المقرر أن تبدأ ظهور النتائج تباعاَ بداية من الأسبوع القادم، وذلك بعد أعلنت كافة المحافظات عن الانتهاء رسميا من الاختبارات لجميع الطلاب وجميع المدارس على مستوى المحافظات، وقد أعلن فريق التصحيح أنه بدأ بالفعل في تصحيح بعد المواد وأخراج عينات عشوائية لمعرفة نسب النجاح المتوقعة، وأعلن وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، أنهم يعملون على قدم وساق، لكي تكون النتائج متاحه خلال الأسبوع الحالي، وعلى أكثر تقدير بداية الأسبوع القادم.
وسوف نقوم بمتابعة نتيجة الطلاب هذا العام في مواد “اللغة العربية، الانجليزي، الدراسات الاجتماعية، الجبر والاحصاء، والهندسة، العلوم”، وسوف نتابع معكم عرض نتيجة العينات العشوائية التي سوف يعلن عنها فريق التصحيح في كل محافظة فور الاعلان عنها لكل مادة على حده.
مواقع نتيجة الصف الثالث الاعدادي جميع المحافظات:
|المحافظة
|رابط النتيجة
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية القاهرة
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الاسكندرية
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الجيزة
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية القليوبية
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الشرقية
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية المنوفية
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الغربية
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الدقهلية
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية السويس
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية اسوان
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية جنوب سيناء
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية سوهاج
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية بني سويف
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية دمياط
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الفيوم
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية البحر الاحمر
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الاسماعيلية
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية السويس
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية المنيا
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية قنا
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية اسيوط
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية بورسعيد
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية البحيرة
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية الاقصر
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان الترم الثاني
|رابط نتيجة اعدادية اسوان
كما يمكننا مساعدتكم في الحصول على نتائجكم عن طريق وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق اسفل المقال، برقم الجلوس والمحافظة والمركز الخاص بكم، وسوف نساعدكم في الحصول على النتائج فور ظهورها.
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