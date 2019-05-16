نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2019 الترم الثاني نهاية العام

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات، هو غرض جميع الطلاب في الفترة الحالية، وذلك بعد أن أتم جميع الطلاب في المدارس الاعدادية من الانتهاء من اختباراتهم هذا العام، وبعد أن أعلنت جميع المديريات التعليمية عن بداية أعمال التصحيح والمراجعة في الفترة الحالية، وأعلنوا مبدأيا عن الانتهاء من التصحيح والمراجعة في غضون أسبوع من الآن، لتصبح نتيجة الشهادة الاعدادية هي الأولوية والاهتمام الأكبر لطلاب وأولياء أمور الصف الثالث الاعدادي.

جدير بالذكر أن اهمية نتيجة الاعدادية تأتي من ارتباطها بدخول الثانوية العامة من عدمه، واستطاعة الطلاب من إكمال مسيرتهم التعليمية على مستوى أعلى، وإيمانا منا بهذه الأهمية، فسوف نقوم بمتابعة الحصول على النتيجة للشهادة الاعدادية بجميع المحافظات ( القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، الاسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، …. ).

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2019

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مواقع مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، بالتنسيق لعرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي هذا العام، وذلك بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وكيل وزارة المحافظة، والمحافظ المسؤول في كل محافظة، وسوف نقوم بمتابعة جميع المواقع التي تقوم بعرض النتيجة أولا بأول في هذا المقال.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات:

من المقرر أن تبدأ ظهور النتائج تباعاَ بداية من الأسبوع القادم، وذلك بعد أعلنت كافة المحافظات عن الانتهاء رسميا من الاختبارات لجميع الطلاب وجميع المدارس على مستوى المحافظات، وقد أعلن فريق التصحيح أنه بدأ بالفعل في تصحيح بعد المواد وأخراج عينات عشوائية لمعرفة نسب النجاح المتوقعة، وأعلن وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، أنهم يعملون على قدم وساق، لكي تكون النتائج متاحه خلال الأسبوع الحالي، وعلى أكثر تقدير بداية الأسبوع القادم.

وسوف نقوم بمتابعة نتيجة الطلاب هذا العام في مواد “اللغة العربية، الانجليزي، الدراسات الاجتماعية، الجبر والاحصاء، والهندسة، العلوم”، وسوف نتابع معكم عرض نتيجة العينات العشوائية التي سوف يعلن عنها فريق التصحيح في كل محافظة فور الاعلان عنها لكل مادة على حده.