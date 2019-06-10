الجوازات السعودية: العقوبات والغرامات نتيجة مخالفة نظام الإقامة وعدم تجديد هوية مقيم

أوضحت المديرية العامة للجوازات عقوبة عدم تجديد هوية مقيم ، والمخالفة لنظام الإقامة وفقاً للتعليمات واللوائح المقررة نظامياً، حيث خصصت وزارة الداخلية منصة أبشر وموقع مقيم من أجل سهولة تجديد هوية مقيم بالإضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى تسهل الأمور على المواطنين من حيث استخراج أوراق رسمية حول الجوازات أو المرور ومعرفة المخالفات إلكترونياً وحجز موعد في الأحوال المدنية..وغيرهم العديد من الخدمات الإلكترونية.

ومنذ أيام أعلنت المديرية العامة للجوازات إمكانية إنجاز المعاملات المالية بجواز السفر من خلال رابط الجوازات تفاصيل خدمة إنجاز المعاملات المالية بجواز السفر، بشرط أن يكون الجواز ساري و لتجديد جواز السفر عبر كيفية تجديد جواز السفر السعودي إلكترونياً والرسوم الجديدة

وفي هذا الصدد أوضحت الجوازات أيضاً إجراءات نقل كفالة زوج مقيم والرسوم المقررة من خلال أبشر الجوازات| إجراءات نقل كفالة زوج مقيم على زوجته المواطنة..رسوم نقل كفالة الزوج، فيما حددت الجوازات الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين وطرق السداد بالإضافة إلى الفئات المستثناة من دفع الرسوم ..التفاصيل من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين – حاسبة رسوم التابعين والمرافقين

الجوازات عقوبات عدم تجديد هوية مقيم

حددت الجوازات بعض العقوبات التي تنقسم إلى مراحل نتيجة عدم تجديد هوية مقيم ، حيث تقع تلك العقوبات والغرامات على كل مخالف لنظام الإقامة في المملكة على النحو التالي:-