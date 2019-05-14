طرق علاج الزكام الطبيعية

يعد الزكام من أشهر الأمراض المنتشرة بين الكبار والصغار خاصة في فصل الشتاء، أثناء تغيير أحوال الطقس بين الفصول الأربعة، وهناك العديد من طرق الوقاية من نزلات البرد وعلاج الزكام بطرق طبيعية دون الحاجة لزيارة الطبيب أو تناول الأدوية.

يعد الزكام مرض من أمراض الجهاز التنفسي ينتج عن حدوث التهابات فيروسية تصيب الأنف، تتراوح مدة الإصابة به ما بين أسبوع إلي عشرة أيام في الحالات العادية، أما في حالات البرد الشديدة يستمر بحد أقصي إلي ثلاثة أسابيع، وهو مرض معدي ينتقل من شخص لآخر عن طريق النفس والتقبيل واستخدام أدوات شخص مصاب بالبرد، كما أن الأطفال هم الأكثر إصابة به نظرا لأن الأطفال لديهم مناعة أقل من الكبار.

علاج الزكام بطرق طبيعية

يعانى الكثير من الإصابة بالزكام ويرغبون في التخلص منه بطرق طبيعية، دون اللجوء لاستخدام العقاقير والأدوية التي عادة ما تكون لها آثار جانبية تؤثر على صحة الإنسان سلبًا، إليكم بعض الطرق الطبيعية لعلاج الزكام، وهي كالآتي:

تناول قسط كافي من النوم والراحة.

علاج احتقان الأنف عن طريق البخار الذي يساعد على التخلص من انسداد الأنف والحلق.

تناول كميات مناسبة من السوائل لتعويض الجسم مما فقده من السوائل.

استخدام المحلول المائي الذي يساعد في التخلص من المخاط الذي من الممكن أن ينزل للصدر والرئتين.

الابتعاد عن التدخين.

التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

أخذ حمام دافئ مليء بالبخار.

تناول الحمضيات والفواكه الغنية بفيتامين ج الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ومحاربة الفيروسات.

تناول عصير الليمون الذي يعمل بشكل فعال للقضاء على الزكام والفيروسات المسببة له.

عمل قطرة للأنف طبيعية مكونة من الحبة السوداء المغلية بالإضافة للزيت وتركها حتى تبرد وتستخدم للأنف.

العمل على تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول الأعشاب وخاصة الزعتر مع العسل الطبيعي الذي يعمل على محاربة الزكام.

الثوم والبصل لعلاج أعراض الزكام ويقضي عليه لاحتوائه مادة الاليسين المضاد للفيروسات.

نعلم جيداً عند دخول فصل الشتاء أو في حالات تغير الجو يصاب الكثير من لديهم المناعة قليلة بمرض الزكام والجميع يبحث عن طرق طبعية في علاج الانفلونزا أو الزكام ولذلك نقدم لكم بعض الموضوعات التى تحتوى على فوائد الأعشاب والفوائد للصحة لتقوية الجسم وعدم الإصابة بالأمراض