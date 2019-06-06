متخليش خبر يفوتك مع كلمة.. أهم أخبار اليوم الخميس | القبض على رئيس الكاف والإفراج عنه دون ضمانات.. من يتولى رئاسة الاتحاد.. توقعات تنسيق الثانوية العامة وفيديو ببغاء يغني لصلاح Egyptian king

ينشر موقع كلمة في آخر كل يوم أهم الأخبار المنشورة على صفحته من أحداث اليوم كاملة، وتتنوع الأخبار ما بين اقتصاد وسياسة وفن ووزارات ورياضة ما يهتم به القراء ويتناولونه على السوشيال ميديا، وهي خدمة مميزة؛ إذ تجعل القارئ مطلعا على كل ما يدور حوله من أحداث، وفي مقالنا نوضح أهم الأخبار المنشورة اليوم على مدى الـ24 ساعة؛ وهي:

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر وبيان بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما نشرت بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وباقي المحافظات بالجمهورية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود مصر اليوم الخميس.. اقرأ المزيد

سعر الدولار اليوم الخميس 6-6-2019 مقابل الجنيه في بنوك مصر

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنية استقرار في كافة بنوك مصر وفق أحدث تقارير صادرة من البنوك الآن، ويأتي استقرار سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك 2019 جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في مصر شهدت مزيد من.. اقرأ المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 06-06-2019 ثاني أيام العيد

#أسعار_الذهب_اليوم_الخميس_06-06-2019 ثاني أيام العيد ، يبحث الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، عن أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها الراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر.. اقرأ المزيد

القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف فى باريس اليوم لاتهامه بقضايا فساد

قامت السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بسبب اتهامه فى قضايا فساد، وكانت صحيفة Jeune afrique قد نشرت حصرياً خبر احتجاز رئيس الاتحاد الأفريقي فى باريس اليوم.. اقرأ المزيد

الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أنه بعد طقس الخميس ثاني أيام العيد والذي ارتفعت به معدلات درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ وخاصة على الوجه البحري والقاهرة أن درجات الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى.. اقرأ التفاصيل

عاجل| صلاح يغير أرقام هاتفه ويمنع اتحاد الكرة وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب من التواصل معه

انتشرت أخبار منذ قليل عن مصادر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني حرم جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من التواصل معه، وحدد خافيير أجيري.. اقرأ المزيد

من يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد توقيف ” أحمد أحمد ” إليكم المعلومات حسب اللوائح

تم توقيف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب مخالفات قانونية، عنوان تصدر منذ ساعات الصحف والمواقع الإخبارية ربما مُنهياً حالة الجدل التي أُثيرت حول الرجل منذ أن تولى منصبه خلفاً للكاميروني ” عيسى حياتو ” ظل التخبط والارتجال في القرارات.. اقرأ المزيد

توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر

ينتظر جميع طلاب المرحلة الاعدادية وأولياء الأمور الاعلان عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية لمعرفة درجات القبول في المرحلة الثانوية العامة والثانوي الصناعي والفندقي وذلك بعد الانتهاء من النتائج ومعرفة الدرجات، ويتم تحديد التنسيق في المحافظات.. اقرأ المزيد

ببغاء يغني لمحمد صلاح “مو صلاح” Egyptian king ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أصبح محمد صلاح معشوق الجماهير في ليفربول منذ الانضمام لصفوف الفريق الإنجليزي قادماً من فريق روما الإيطالي وأصبح الجمهور يتغنى باسم محمد صلاح حتى أصبح أيقونة كبيرة للمشجعين والأطفال والشباب، واستطاع صلاح أن يخطف قلوب جميع المشجعين.. اقرأ المزيد

نيمار يغيب عن كوبا أمريكا ويواجه عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات بعد الفضيحة الاخلاقية والاعتداء على عارضة الأزياء

نيمار يتعرض للكثير من المصائب دفعة واحدة وذلك بعد أن تطورت قضية اعتداء نيماء على عارضة الأزياء في فرنسا، وكان قد نفى نيمار أنه كان قد اعتدى عليها وأن مقابلتهم في الفندق كانت باتفاق بين الطرفين وأظهرت عارضة الأزياء ترينداد.. اقرأ المزيد

عاجل| بدون ضمانات الإفراج عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلنت منذ لحظات السلطات الفرنسية، عن الإفراج وإطلاق سراح الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد أن تم القبض عليه صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، وأفرجت عنه هيئة التحقيق دون أي ضمانات أو عقوبات.. اقرأ المزيد

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